Fifa 23, a Lecce le Final Eight della eSerie A

È tutto pronto per le Final Eight della eSerie A Tim che quest’anno si apprestano a vivere una grande novità. L’evento che decreterà la vincitrice dello Scudetto, infatti, andrà in scena in una cornice nuova e suggestiva rispetto alle ultime edizioni, ovvero il Teatro Apollo di Lecce. Realizzato in stile neoclassico all’inizio del Novecento, il teatro è perfettamente incastonato nel centro storico della città salentina, a pochi passi dal Castello Carlo V e dalla splendida basilica barocca di Santa Croce. Una cornice importante, dunque, per un evento importante che sarà in grado di ospitare oltre 700 persone.