La Juve punta allo Scudetto: Final Eight eSerie A TIM, inizia la sfida!

LECCE - Ci siamo, è il grande giorno che dà il via alla Final Eigth della eSerie A TIM : a Lecce , una delle più belle città d'Italia, nello splendido Teatro Apollo , capace di ospitare oltre 700 persone, va in scena (si parte alle 15) l'atto conclusivo di un torneo entusiasmante e che promette di regalare nuove emozioni. La competizione di e-sport ufficiale di Lega Serie A , organizzata in collaborazione con TIM, Infront e PG Esports , è iniziata lo scorso novembre con la novità dei primi Roadshow , seguiti poi dalle Online Qualifier , la Regular Season e i Playoff . Oggi è domani l'evento finale a Lecce.

È una giornata primaverile nel capoluogo pugliese, nuvole velate bianche e grige si addensano in cielo ma non impediscono al Sole di fare ogni tanto capolino diffondendo una temperatura perfetta di circa 15 gradi. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per assistere a uno spettacolo unico e allo stesso tempo elettrizzante.

Otto squadre per lo Scudetto

Sono otto le squadre rimaste in corsa per aggiudicarsi lo Scudetto della eSerie A TIM, giunta ormai alla terza edizione. Forse mai come quest'anno, però, il livello dei giocatori che prenderanno in mano il controller e scenderanno in campo, è elevato, dallo spessore internazionale: una vera e propria garanzia per assistere a uno spettacolo unico. Senza considerare la presenza del pubblico dal vivo che aggiungerà ulteriori emozioni, pathos ma anche tanto divertimento a una fase finale molto attesa

Verona, Lecce, Monza, Juve, Sampdoria, Salernitana, Spezia e Bologna: questi i club in corsa per il titolo. I turni precedenti hanno decretato che le prime quattro giocheranno la Final Eight partendo dal Winner Bracket mentre le altre si sfideranno nel Loser Bracket. Per queste ultime non ci sarà appello però: sì, perché perdere alla prima sfida (tutti i duelli si giocheranno in 2 gare tra andata e ritorno) significherebbe dire addio alla competizione. Per i team nel Winner Bracket, invece, ci sarà una seconda opportunità, sfidando direttamente le vincenti dei primi match del Loser Bracket.

I pro player in corsa

Per tutti i pro player comunque l'obiettivo è il medesimo: vincere per entrare nella storia e per alzare l'ambito trofeo della eSerie A, giunto quest'anno alla sua terza edizione. HV_Karimisbak (Verona), Obrun2002 (Lecce), ER_Caccia98 (Monza), Danipitbull (Juve), RRich19 (Samp), Montaxer (Salernitana), Gl17ch_Carmelo (Spezia) e Lonewolf92 (Bologna): già solo dai nomi si capisce il livello altissimo della Final Eight, con giocatori di grande esperienza e spessore internazionale, pronti a darsi battaglia per conquistare lo Scudetto 2023.

Final Eight eSerie A TIM: favoriti e pronostici

Proprio per questo pronostici e previsioni sono sempre difficili da fare, soprattutto in un gioco davvero imprevedibile come Fifa23, ma è possibile che nel Winner Bracket (con tutti i giocatori nel giro della Nazionale) possa celarsi il nuovo campione d'Italia (Danipitbull e Obrun tra l'altro hanno vinto le prime due edizioni e sono a caccia dello storico bis). Occhio però alle sorprese, sempre dietro l'angolo.

Tuttosport.com seguirà tutto in diretta

Appuntamento live oggi e domani, a partire dalle 15 per l'inizio delle partite sul canale Twitch @SerieA, con commento in italiano. Sul canale Twitch @EASPORTSFIFA sarà disponibile il commento in lingua inglese. Anche Tuttosport.com seguirà tutta la Final Eight della eSerie A TIM in tempo reale con notizie, foto, video, interviste e tutte le curiosità sull’evento che andrà in scena a Lecce. Non perdete tutti i nostri aggiornamenti.