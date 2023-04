eSerie A, Hellas Verona in semifinale: Lecce battuto

Partenza bruciante per l’Hellas, che sblocca il risultato nei primi minuti di gioco. Il Lecce fatica a trovare il bandolo della matassa. Ne approfittano gli scaligeri, che alla mezz’ora raddoppiano e chiudono 2-0 la prima frazione. In avvio di ripresa, Obrun accorcia le distanze portandosi sul 2-1, ma non basta per rimettere in piedi la partita. Perché il Verona, a pochi minuti dalla fine, cala il tris. È l’Hellas di Karimisbak, dunque, ad aggiudicarsi il primo round: 3-1 il finale.

Nel match di ritorno è Obrun a scattare meglio dai blocchi. Il player del Lecce inizialmente non riesce a concretizzare le occasioni create, ma agli sgoccioli del primo tempo massimizza gli sforzi e trova la via del gol per l’1-0. L’Hellas non sta a guardare e prima pareggia i conti a secondo tempo inoltrato, poi sorpassa definitivamente i giallorossi: 2-1 il finale. Verona che stacca il pass per le semifinali di domani, Lecce nel Loser Bracket.

Hellas Verona-Lecce 5-2 (3-1; 2-1)