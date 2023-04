eSerie A, Juventus in semifinale: Monza al Loser Bracket

Gara bloccata in avvio. I brianzoli vengono fuori alla distanza e passano in vantaggio al 20'. La Juventus non molla la presa e riporta in equilibrio il risultato a ridosso della fine del primo tempo. Nella ripresa, i ritmi sono tutt’altro che balneari. Occasioni e capovolgimenti di fronte sia da una parte che dall’altra. L’1-1, però, resiste fino al triplice fischio finale.