eSerie A, la Salernitana domina: Sampdoria eliminata

Avvio elettrico, ma è la Salernitana a passare in vantaggio nelle prime battute della gara. Le due squadre per tutta la prima frazione abbassano i giri del motore, con i granata che si limitano a gestire l’1-0. Nella ripresa, Montaxer domina in lungo e in largo: 3-0 il finale. Primo round alla compagine campana.

La Sampdoria nel secondo match passa 1-0, ma non riesce a rovesciare il vaso di Pandora. Salernitana al turno successivo del Loser Bracket, dove ci sarà il Lecce. Blucerchiati, invece, fuori definitivamente dalla eSerie A Tim di Fifa 23.

Salernitana-Sampdoria 3-1 (3-0; 0-1)