eSerie A, Spezia beffato: il Bologna passa all'ultimo respiro

Pronti, via e Bologna subito in vantaggio con Lonewolf che spezza l’equilibrio nei primi minuti della contesa. Tanto basta ai rossoblù per chiudere avanti la prima frazione. I ritmi si mantengono bassi per tutta la seconda frazione, ma lo Spezia trova comunque il gol del pareggio che resiste fino al triplice fischio finale del primo incrocio.

Simone “Gl17ch_Carmelo” Maiolino, che dopo aver preso le misure al suo avversario, chiude avanti i primi 45 di gioco. Lonewolf non perde la bussola e nella ripresa firma prima la rete del pareggio e successivamente quella del sorpasso. Lo Spezia con le residue energie nervose a ridosso del recupero riporta il risultato in equilibrio e trascina la gara ai supplementari (2-2). La pressione si fa sentire ed è una ripartenza fulminea del Bologna a giocare un brutto scherzo allo Spezia. Al 120’, infatti, Lonewolf trova la via del gol che vale il secondo turno del Loser Bracket contro il Monza.

Bologna-Spezia 4-3 (1-1; 3-2)