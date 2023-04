Juve, Verona, Salernitana e Monza: si decide lo Scudetto 2023 della eSerie A TIM

Dopo i gol allo scadere, le qualificazioni conquistate ai rigori o ai supplementari, le sorprese e le emozioni incredibili che ci ha regalato la prima giornata della Final Eight eSerie A TIM oggi conosceremo il nuovo Campione d’Italia. Sono quattro le squadre rimaste in corsa nell’evento che si sta svolgendo al teatro Apollo di Lecce, competizione di e-sport ufficiale di Lega Serie A, organizzata in collaborazione con TIM, Infront e PG Esports: Juve, Verona, Salernitana e Monza. E quattro sono i pro player che si daranno battaglia per conquistare lo storico trofeo: Danipitbull, HV_Karimisbak, Montaxer e Er_Caccia98. Già solo leggendo i nomi rimasti in gara ci si rende conto dell’incredibile livello espresso quest’anno alle finali della eSerie A. Stiamo parlando di giocatori dallo spessore internazionale, tutti nel giro della Nazionale allenata da Hollywood285 e che in questa manifestazione hanno dimostrato uno stato di forma eccezionale.

I quattro pro player rimasti in gara: i favoriti I due favoriti alla vittoria finale restano, anche per essere rimasti nel Winner Bracket, Danipitbull della Juventus e Karimisbak del Verona che già nella prima giornata hanno messo in mostra gran parte del loro repertorio con colpi eccezionali e abilità notevoli nel gestire pressioni e momenti difficili (da questo punto di vista la freddezza di Danipitbull della Juve nel momento dei rigori contro il Monza è stata incredibile). Anche Montaxer ed ErCaccia_98 hanno giocato partite di altissimo livello: il player della Salernitana ha prima eliminato la Samp di RRich19 e poi è riuscito a superare anche Obrun2002, pro player del Lecce e campione in carica. Un doppio 2-0 che è sembrata davvero una prova di forza eccezionale. Per quello del Monza, dopo la delusione per il ko ai rigori contro la Juve c’è stato il riscatto contro il Bologna di Lonewolf92: una vittoria di misura ma che comunque ha evidenziato le abilità del player dei biancorossi, capace sempre di trovare in attacco la soluzione vincente.

Final Eight eSerie A TIM in diretta su Tuttosport.com Oggi dalle 15 vanno in scena le ultime quattro sfide (tutte giocate con match di andata e ritorno) che chiuderanno la manifestazione. Tuttosport.com seguirà tutto in tempo reale, non perdetevi la nostra diretta da Lecce: news, interviste, foto e tutto quello che c’è da sapere sulla Final Eight della eSerie A TIM.

© RIPRODUZIONE RISERVATA