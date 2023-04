eSerie A, Juventus al tappeto: sarà Loser Bracket

Prima frazione tirata ed equilibrata che si conclude a reti bianche. A ripresa inoltrata, con una giocata da assoluto campione, Karim “Karimisbak” Rmaiti sblocca la contesa per l’Hellas. Un 1-0 che resiste fino al triplice fischio finale. Il primo round va alla compagine gialloblù.

Nel match di ritorno è la Juventus a scattare meglio dai blocchi, con Danilo “DaniPitbull” Pinto che si porta in vantaggio a ridosso del recupero nella prima frazione. Il Verona, però, non perde la bussola e in avvio di ripresa riporta il risultato in equilibrio. L’1-1 resiste fino al triplice fischio finale. Karim “Karimisbak” Rmaiti raggiunge la finale della eSerie A per la seconda volta consecutiva, dopo aver perso con Obrun nella scorsa stagione. Danipitbull con la Juventus pass al Loser Bracket.