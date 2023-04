eSerie A, Juventus ad un passo dallo Scudetto

In un remake della semifinale di ieri, Monza e Juventus si sfidano nuovamente nella finale del Loser Bracket. Partenza sprint dei bianconeri con Danilo “Danipitbull” Pinto che, però, non riesce a sfondare. Prima frazione che scivola via sullo 0-0. Juventus che massimizza gli sforzi nella ripresa, sbloccando prima il risultato e successivamente trovando il raddoppio a ridosso del recupero: 2-0 il finale.