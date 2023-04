eSerie A, Juventus: lo Scudetto è tuo

Ultimo atto della eSerie A. Da una parte Danilo “DaniPitbull” Pinto per la Juventus (già vincitore nella prima edizione, ndr) e dell’altra Karim “Karimisbak” Rmaiti per l’Hellas Verona, finalista nella scorsa edizione con la maglia del Venezia.

Pronti, via e al primo tiro in porta l’Hellas Verona passa in vantaggio. La risposta della Juventus, però, è immediata, con DaniPitbull bravo a sfruttare al meglio una serie di incomprensioni della difesa avversaria per l’1-1. I bianconeri piazzano la freccia a sinistra poco più tardi: il primo tempo va in archivio 2-1. Nella ripresa si gioca a ritmi quasi balneari. La Juventus si limita a gestire il vantaggio dei primi 45 di gioco e si aggiudica il match di andata.

Approccio aggressivo per l’Hellas Verona di Karimisbak nel secondo round, ma il muro eretto da DaniPitbull resta solido fino al novantesimo. Uno 0-0 dolcissimo per Danilo “DaniPitbull” Pinto che trascina la Juventus sul tetto d’Italia e porta a casa il secondo Scudetto della sua carriera.

Juventus-Hellas Verona 2-1 (2-1; 0-0)