Hollywood285, la eSerie A TIM, i pro player italiani al top: Nello Nigro ci dice tutto VIDEO

Al termine della Final Eight abbiamo avuto la possibilità di incontrare anche Nello Nigro , Hollywood285, coach di uno dei giocatori più forti in Italia, Obrun2002, che però nell’atto finale dell’evento organizzato in collaborazione con TIM, Infront e PG Esports, non è riuscito a confermare il titolo conquistato l’anno scorso.

Hollywood, il 285 e la rivelazione che i fan aspettano...

Insieme a Hollywood285, ct anche della Nazionale italiana, abbiamo affrontato diversi temi in un’intervista a 360° sul mondo di Fifa e non solo: dalla manifestazione andata in scena al teatro Apollo di Lecce ai futuri sviluppi che questo movimento potrebbe avere nei prossimi anni e l’incredibile miglioramento messo in mostra a livello nazionale e internazionale dai pro player italiani. Senza ovviamente tralasciare il suo ruolo di allenatore, i prossimi appuntamenti della eNazionale e l’impatto che i social possono avere nella carriera di un pro player. E alla fine la rivelazione di Hollywood285 che tutti i fan aspettano: in caso di vittoria del Mondiale...