Il nuovo portafortuna della Juventus? Un proplayer di Fifa

Danilo “Danipitbull” Pinto, fresco vincitore della eSerie A Tim con la maglia della Juventus Dsyre, ha affrontato qualche giorno fa Francesco “Obrun” Tagliafierro nello showmatch andato in onda sia sui maxischermi dello Juventus Stadium, oggi ormai Allianz Stadium, che in diretta su Twitch sul canale della società bianconera. Una sana abitudine che si sta consolidando e che permette alla Juventus di sfruttare i propri player di Fifa 23 per portare un po' di esports nel calcio.

Si tratta della seconda volta che in occasione di una partita del campionato di Serie A tra la Juventus e una delle altre 19 partecipanti la stessa viene riproposta qualche ora prima in chiave gaming. A inizio aprile fu infatti l’Hellas Verona, con il suo giocatore Karim “Karimisback” Rmaiti, a essere ospitato allo Stadium per uno showmatch contro Danipitbull. I due si sarebbero poi incontrati nuovamente qualche settimana dopo a Lecce alle finali della eSerie A Tim, vinta da Danipitbull.

Vittoria su Fifa, vittoria sul campo

Oggi come allora a vincere è stata la Juventus grazie al primo match portato a casa da Pinto con un risicato 4-3, mentre la seconda è stata conquistata per 2-1. Per Danipitubll sembra quasi di ripercorrere proprio il mantra di Mister Allegri e del suo corto muso. La curiosità però è che i due showmatch vinti si sono poi trasformati in vittorie per la Juventus di Di Maria e compagni sull’erba dello stadio: contro il Verona fu sufficiente un gol di Kean per l’1-0 finale, mentre contro il Lecce è arrivato il primo gol di Paredes in bianconero, direttamente su punizione, e il ritorno sul tabellino dei marcatori di Vlahovic che hanno fissato il punteggio sul 2-1.