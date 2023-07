Il Monza Esports saluta Cacciapuoti: storia ai titoli di coda

Anche le storie più belle hanno una fine. Le strade di Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti e del Monza si dividono dopo quattro anni di vittorie e successi. L’annuncio è arrivato proprio sui canali ufficiali della compagine brianzola: “Quattro anni incredibili – si legge nel post affidato a Twitter – da pionieri dell’esports in Italia. Grazie di tutto ErCaccia e in bocca al lupo per il futuro”.

L'ascesa del Monza

Cacciapuoti, che nell’ultima stagione ha difeso i colori biancorossi in compagnia di Lucio “Hhzers” Vecchione, ha contribuito in maniera piuttosto netta alla crescita del settore virtuale. I successi dell’ultima annata competitiva, con il player che ha portato a casa la eSuper Cup e un ottimo terzo posto nella eSerie A, sono solo la punta dell’iceberg. Perché sin dagli albori della gestione Berlusconi, il Monza ha sempre puntato le sue fiches sull’esports. Un discorso portato avanti al di là della categoria, visto che nel 2019 i brianzoli si trovavano nelle sabbie mobili della Serie C. Oggi con un settore in netta crescita e con un ecosistema competitivo definito che vede in prima linea anche la Lega Serie A o addirittura la Uefa, investire nell’esports è logica conseguenza. Continua a leggere su EsportsMag.