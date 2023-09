L'altra Juventus-Lecce: dal campo al nuovo EA FC 24

Riscattare il passo falso del “Mapei Stadium” contro il Sassuolo e ripartire. Questo il diktat da seguire per la Juventus , che alle 20.45 nella cornice dell’Allianz Stadium aprirà il programma della 6ª giornata del campionato di Serie A. Ad attendere i bianconeri la sorpresa Lecce . La squadra guidata da Roberto D’Aversa in questo inizio di campionato ha racimolato 11 punti e staziona nelle zone nobili della classifica ancora imbattuta.

La Juventus attende il Lecce, ma su EA FC 24

Juventus e Lecce, però, non saranno protagoniste solo sul rettangolo verde. Perché sport ed esports continuano a viaggiare su binari paralleli. Le due squadre, infatti, si affronteranno su Playstation 5 per uno showmatch. Il videogioco scelto, ovviamente, è il nuovo EA Sports FC 24, partner della Serie A. L’amichevole in chiave gaming andrà in scena alle 19:45 direttamente all’Allianz Stadium e verrà trasmessa anche sui maxischermi presenti allo stadio, oltre che sul canale Twitch ufficiale della società bianconera. A difendere la Vecchia Signora targata Dsyre ci sarà Daniele “Danipitbull” Pinto, campione dell’ultima eSerie A. Dall’altra parte della barricata, invece, per il Lecce spazio per Mattia “Flokox” Smania, fresco di firma con Exeed.

Seconda volta all’Allianz Stadium

Si ripropone, dunque, lo scontro sui videogiochi tra Juventus e Lecce. Nella scorsa stagione era toccato sempre a Daniele “Danipitbull” Pinto affrontare Francesco “Obrun” Tagliafierro, portando a casa due vittorie su altrettante gare giocate. Ad inizio aprile, invece, sempre la Juventus aveva ospitato l’Hellas Verona di Karim “Karimisback” Rmaiti. I videogiochi, intanto, non sono solo uno strumento promozionale, visto il rapporto diretto con Electronic Arts da parte della società bianconera. L’obiettivo principale è quello di ridurre le distanze con le nuove generazioni e le console possono giocare un ruolo importante.