Juventus celebra 126 anni di storia: spazio anche per l'esports

“Celebrando l'eredità del nostro passato, l'entusiasmo del nostro presente e un promettente futuro. Buon compleanno a tutti noi". Il messaggio social della Juventus , in occasione dei 126 anni, riavvolge il nastro e celebra il passato con una grafica che ripercorre in piccola parte una storia gloriosa e ricca di successi. Oltre ai protagonisti del presente come Federico Chiesa e capitan Danilo, la società bianconera rende il giusto omaggio anche alle leggende del passato. Dal compianto Gianluca Vialli ad Alessandro Del Piero, passando per Michel Platini e Andrea Fortunato.

Danipitbull nella storia bianconera

Guai, però, a mettere da parte chi a suo modo ha portato in alto il nome della Juventus fuori dal rettangolo verde reale. È proprio qui che Danilo “Danipitbull” Pinto riesce a ritagliarsi uno spazio nella storia della Juventus. Una scelta quasi avanguardista quella dei bianconeri, che celebrano anche i successi in chiave esports. Lo scudetto vinto nella eSerie A 2022/2023, il campionato ufficiale organizzato da Lega Serie A che si prepara alla quarta edizione, vale a Danilo Pinto un biglietto di sola andata per la gloria. Una vittoria per l’intero settore, ma non solo. Perché questo è il giusto riconoscimento per Dsyre. L’organizzazione, da poco meno di un anno in orbita Juventus, ha rotto la quarta parete e sta rendendo l’esports mainstream e non più una semplice nicchia.

eSerie A nel Juventus Museum

Un’ulteriore dimostrazione è arrivata proprio recentemente. Il trofeo della eSerie A, infatti, ha trovato la sua mattonella nel nuovo Juventus Museum tra due Champions League, innumerevoli scudetti e altre coppe. Un unicum in Italia. Del resto, c’è la necessità di ridurre le distanze con i più giovani e i videogiochi sono un ottimo strumento di promozione. La Juventus ha semplicemente alzato l’asticella rispetto a tutte le altre società calcistiche italiane, che non hanno realmente compreso le potenzialità di un settore come l’esports. Un progetto sempre più ambizioso, dunque, per la Vecchia Signora che grazie alla collaborazione con Dsyre è sbarcata anche su Rocket League. Continua su EsportsMag.