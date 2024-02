EA Sports FC 24: partenza bruciante per il Torino

Quattordici squadre ai nastri di partenza e uno scudetto in palio. Si alza ufficialmente il sipario sulla eSerie A Tim 2023/2024 , campionato virtuale organizzato da Lega Serie A che si sta giocando su EA Sports FC 24. All’appello mancano Roma, Lazio, Inter, Milan, Napoli e Atalanta. Un pool di sei squadre che non sarà sotto i riflettori della eSerie A, vista la sponsorizzazione con l’altro colosso del calcio virtuale, ovvero Konami. La competizione, però, è già agguerrita e la caccia a Juventus Dsyre è già cominciata. Nel mirino dei player c’è Danilo “Danipitbull” Pinto , campione in carica della competizione e vincitore di due scudetti (il primo con la maglia del Benevento nella stagione 2020/2021, ndr).

I gironi della eSerie A

I sorteggi hanno posizionato le squadre partecipanti in due diversi gironi da sette, in cui i giocatori si sfidano con partite di andata e ritorno. Nel Gruppo A sono state selezionate Bologna, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Lecce, Monza e Torino. Nell’altro raggruppamento spazio a Cagliari, Genoa, Verona Exeed, Juventus Dsyre, Salernitana, Sassuolo e Udinese Esports. Le prime quattro di ogni girone staccano il pass per i Playoff, fase che anticiperà le Final Eight per l’assegnazione dello scudetto e non solo. Perché oltre al tricolore, per le prime due della classe verranno messi in palio due posti in eChampions League e altrettanti all’FC Pro Championship 2024.

Il bilancio della seconda giornata

La prima giornata si era conclusa con il Lecce in vetta alla classifica. I salentini, però, nell’unica gara giocata nel secondo playday hanno rimediato una sonora sconfitta per 8-4 proprio contro il Torino. I granata, reduci dai successi su Monza e Frosinone, si portano in vetta alla classifica a punteggio pieno con 9 punti all’attivo. Alle spalle resiste il Frosinone, che regola di misura l’Empoli e porta a casa la seconda vittoria della eSerie A. I toscani, dunque, restano ancorati al fondo della classifica in compagnia del Bologna a 0 punti.

I risultati: Fiorentina-Bologna 3-2; Empoli-Frosinone 0-1; Torino-Fiorentina 5-1; Monza-Bologna 2-1; Lecce-Torino 4-8.

La classifica, girone A: Torino 9, Frosinone 6, Lecce 6, Monza 6, Fiorentina 6, Empoli 0, Bologna 0.