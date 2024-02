eSerie A: nel gruppo B tutti a inseguire la Juventus

SI RIPARTE

Due, intanto, i playday in archivio nel girone A. A prendersi la scena nelle prime uscita stagionali ci ha pensato il Torino. I granata, infatti, al momento di trovano in vetta con nove punti sul groppone e nessuna sconfitta. A certificare ulteriormente il dominio di Luca "Luconegua" Guarino e compagni anche i 18 gol segnati e i 7 subiti. Alle spalle del Torino, invece, c’è un vero e proprio ingorgo. Frosinone, Fiorentina, Lecce e Monza: tutte con sei punti all’attivo. Chiudono la classifica Bologna ed Empoli, ancora a bocca asciutta.

UN GIRONE DANTESCO

L’attesa è terminata per Cagliari, Genoa, Verona Exeed, Juventus Dsyre, Salernitana, Sassuolo e Udinese. Un girone dantesco, per certi versi. Perché l’asticella del raggruppamento B spinge decisamente verso l’alto. I favori del pronostico non possono che essere per Danilo “Danipitbull” Pinto e Juventus Dsyre. Il player tarantino, tuttavia, dovrà fare i conti con diversi player di primo livello. Non solo Francesco “Obrun” Tagliafierro, già vincitore della eSerie A nella stagione 2021/2022 con la maglia del Torino e passato all’Hellas Verona. Anche Tiago "Darkley11" Pires della Salernitana e Cosimo Guarnieri del Cagliari venderanno cara la pelle, senza dimenticare Oliver "OliBoli7" Uttgren. Lo svedese, con un passato nei Mkers, è alla ricerca del riscatto dopo una stagione competitiva poco fortunata su Fifa 23. Un player da tenere d’occhio per la vittoria finale. Tra le mine vaganti, invece, spazio a Gabriel Antonini di Eko e Udinese Udinese: l’esperienza in FC Pro può subito tornare utile in eSerie A.

BUDGET FONDAMENTALE

Come per l’FC Pro, ogni player avrà a disposizione un budget (10 milioni alla prima uscita stagionale, ndr) per creare la propria squadra. Potranno essere scelti solo giocatori che militano nell’attuale Serie A. L’unica eccezione sarà garantita alle carte Icon, che dovranno avere comunque un passato in Serie A per essere schierate. Discorso simile per le Hero. Queste carte, in ogni caso, dovranno essere limitate anche per numero: si possono schierare un massimo di due Icon, due Hero e inoltre possono essere utilizzati al massimo tre giocatori per club. Infine, sarà possibile selezionare in modo gratuito, quindi al di fuori dei dieci milioni di FC Coins, un Player of the Month della Serie A Tim tra quelli già rilasciati: Rafael Leão (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Roma), Christian Pulisic (Milan) e Dusan Vlahovic (Juventus).