Juventus, l’ora della verità nella eSerie A

Mentre la Juventus guidata da Allegri arranca in campionato con appena 7 punti conquistati nelle ultime otto partite disputate, scavalcata dal Milan e con una qualificazione Champions sempre più a rischio, soprattutto considerato che le inseguitrici Roma, Atalanta, Bologna e Fiorentina non sembrano più fermarsi, i bianconeri esports sono in piena corsa per la qualificazione diretta alle Final Eight della eSerie A 2024.

Dal Gruppo A al Gruppo B

Concluso il Girone A con il Monza primo in classifica, posizione agguantata all’ultima giornata di campionato a discapito del Torino fino a quel momento in pieno controllo, si passa adesso alla seconda giornata del Girone B divisa anch’essa in due tronconi che si giocheranno il 19 e 20 marzo 2024, come sempre a Milano negli studi di Infront. La situazione dopo la prima giornata è apertissima con l’Udinese prima in classifica grazie alle tre vittorie su tre partite ottenute dal suo Gabriele Antonini. Segue subito dietro il Genoa con due vittorie e una sconfitta, ma con una partita in più rispetto alla Juventus che ha disputato nella prima parte solo due partite: una vittoria e un pareggio contro Hellas Verona e Genoa. Quattro punti per Danipitbull, vincitore già due volte della eSerie A nel 2021 con la maglia del Benevento e un anno fa proprio con quella bianconera.

Difficoltà Obrun

Nonostante una qualificazione semplice alla competizione esports dell’Europeo, arrivata grazie alle prestazioni di Danipitbull e di Obrun, quest’ultimo sembra finora aver trovato qualche difficoltà in più nella eSerie A di EA FC 24 in cui nelle quattro partite disputate finora ha accumulato solo una vittoria, insieme a un pareggio e due sconfitte. Il suo percorso non è però ancora compromesso: il formato prevede infatti il passaggio ai playoff di tutti i giocatori ma solo il primo, come anticipato, conquista il pass diretto per le Final Eight. Tutti gli altri saranno invece “dirottati” negli incroci playoff contro i club del Girone A. La posizione in classifica rimane tuttavia fondamentale: arrivare più in alto possibile permette di incrociare una squadra posizionatasi più in basso nel Girone A, teoricamente più debole.