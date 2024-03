eSerie A: verso lo scudetto esports

I fari dell’esports italiano sono tutti puntati sulla eSerie A Tim 2023/2024, campionato virtuale organizzato da Lega Serie A che si sta giocando su EA Sports FC 24. All’appello mancano Roma, Lazio, Inter, Milan, Napoli e Atalanta. Un pool di sei squadre che non sarà sotto i riflettori della eSerie A, vista la sponsorizzazione con l’altro colosso del calcio virtuale, ovvero Konami. La competizione, però, è agguerrita e nel mirino dei player c’è Danilo “Danipitbull” Pinto, campione in carica della competizione con Juventus Dsyre e vincitore di due scudetti (il primo con la maglia del Benevento nella stagione 2020/2021, ndr). In archivio la regular season, ora è arrivato il momento di fare sul serio con i playoff, in programma da giovedì 18 aprile. Nessuna eliminazione da registrare. Tutte le squadre, infatti, hanno staccato il pass per la qualificazione.

MONZA AL FOTOFINISH

Nel girone A è stato il Monza a superare proprio a ridosso della bandiera a scacchi il Torino. Granata che sembravano in pieno controllo, ma l’esperienza di Lucio “Hhzers” Vecchione alla lunga ha fatto la differenza: 15 i punti portati a casa dai brianzoli, mentre 13 quelli strappati dal Torino, che stacca il Frosinone grazie alla miglior differenza reti. Discorso pressoché identico tra Fiorentina e Lecce, con i viola al quarto posto e i salentini al quinto. A chiudere la classifica, Bologna ed Empoli, rispettivamente con tre punti e zero punti.

UDINESE SORPRESA

Nel girone B, invece, ci ha pensato l’Udinese a rovinare i piani della Juventus. Ben 15 i punti messi sul groppone dei friulani, con la Juventus a inseguire a quota 13. I fari, dunque, sono tutti puntati su Gabriel Antonini, alla prima esperienza nella eSerie A e subito tra i migliori. Cammino altalenante per Francesco “Obrun” Tagliafierro, fresco di qualificazione a eEuro 2024 con la eNazionale FIGC, che ha chiuso sul gradino più basso del podio con 10 punti. A seguire spazio per Cagliari, Salernitana, Genoa e il Sassuolo fanalino di coda.

PLAYOFF E FINAL EIGHT

I valori della fase a gironi, intanto, si azzerano tutti. Monza e Udinese, già alle Final Eight, incroceranno i loro destini nel Winners Challenge per determinare semplicemente da quale lato del tabellone vorranno affrontare il loro cammino. Per gli altri sei slot a disposizione, ecco gli incroci: Fiorentina-Salernitana, Juventus Dsyre-Empoli, Frosinone-Genoa, Torino-Sassuolo, Hellas Verona-Bologna e Cagliari-Lecce. In palio non solo lo scudetto virtuale, ma soprattutto due posti per l’FC Pro World Championship e quattro per la eChampions League.