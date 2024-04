Juventus niente bis: lo scudetto virtuale va al Monza

Dopo Benevento, Torino e Juventus, c’è il nome del Monza nella storia della eSerie A Tim. I brianzoli si aggiudicano lo scudetto virtuale della competizione organizzata da Lega Serie A che ha visto 14 squadre affrontarsi su EA Sports FC 24 . Oltre al titolo di campione d’Italia, Lucio “Hhzers” Vecchione stacca il pass sia per l’FC Pro World Championship (il Mondiale di EA Sports FC 24, ndr) che per la Champions League. Stessa sorte per Francesco “Virgil” Allocca e la Fiorentina , che si consola alla grande pur perdendo la finale. In Champions League anche la Juventus Dsyre di Danilo “Danipitbull” Pinto e il Torino di Luca “Luconegua” Guarino.

Disastro Hellas Verona

Le Final Eight si sono aperte con un risultato a sorpresa. La Fiorentina, infatti, ha mandato al tappeto l’Udinese di Gabriel Antonini con il risultato di 6-2. Tutto facile, invece, per la Juventus Dsyre contro il Genoa, con il campione in carica Danilo “Danipitbull” Pinto capace di imporsi 6-3 su Oliver “Oliboli” Uttgren. Tra i delusi di giornata, ci finisce Francesco “Obrun” Tagliafierro. Il cammino dell’Hellas Verona si infrange sul muro eretto dal Torino di Luca “Luconegua” Guarino, che domina la scena e chiude 7-1. Una sconfitta clamorosa e quasi inaspettata. A chiudere il quadro delle semifinali, il successo agevole del Monza di Lucio “Hhzers” Vecchione sul Cagliari 4-2.

La Juventus abdica in semifinale

In semifinale, ad aprire i giochi ci hanno pensato Juventus e Fiorentina. Partenza bruciante dei viola, avanti di due gol al termine della prima frazione. Gli sforzi di Danilo “Danipitbull” Pinto nella ripresa non bastano. Il campione in carica è costretto ad abdicare e il 2-0 premia la Fiorentina che vola in finale alla pari del Monza. Partita senza esclusione di colpi quella al cospetto del Torino. Sorpassi e controsorpassi, ma alla fine sono i biancorossi brianzoli a spuntarla 5-4.

Monza dominante, scudetto una sentenza

Nell’ultimo atto della competizione, dunque, spazio a Monza e Fiorentina. Avvio in discesa per Hhzers, capace di dominare sin da subito: cinque gol nel solo primo tempo del match di andata che indirizza inevitabilmente la contesa. La Fiorentina prova a rendere meno amara la sconfitta grazie alla rete di Zirkzee, ma il Monza torna in cattedra e chiude 9-3. La reazione dei viola, in ogni caso, arriva nel secondo match, ma Vecchione dopo essere andato sotto 0-2, ribalta fino al 6-2 e porta a casa lo scudetto. Continua a leggere su Esportsmag.