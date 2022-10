Fifa 23, Leao e Antony sono calvi: ecco perché

Negli ultimi giorni Leao e Antony sono finiti al centro del dibattito dei gamer di Fifa 23 per un motivo piuttosto curioso. I due calciatori sono stati infatti raffigurati calvi, diversi dunque dal loro aspetto reale. I videogiochi hanno abituato gli appassionati al massimo della perfezione nei dettagli, pertanto ha fatto notizia la calvizia dei due. Ma non è finita qui, perché anche i lineamenti sono modificati diventando in pratica uguali ai modelli poligonali standard su cui gli sviluppatori non hanno ancora messo mano.