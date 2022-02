Gli annunci di Nintendo: quale futuro?

Fresca fresca del lancio dell'attesissimo Pokémon Legends: Arceus , Nintendo ha tenuto il suo primo Direct del 2022. Ed è stata una grande presentazione: la diretta streaming è durata 40 minuti e ha annunciato titoli a sorpresa come una versione per Switch di No Man's Sky, il ritorno di Super Mario Strikers e un revival dell'amatissimo (e vendutissimo) Wii Sports. Per quanto riguarda Mario Kart, molti si aspettavano un sequel, invece l'ottavo capitolo verrà espanso ancora di più.

Mario Strikers: Battle League

Lo spinoff calcistico di Mario torna dopo una lunga assenza. Nintendo ha rivelato Mario Strikers: Battle League, un sequel dell'originale per GameCube, che sembra includere lo stesso gameplay stravagante che lo rende un po' come Mario Kart ma per il calcio. Fino a otto giocatori possono giocare sulla stessa console ed è già prevista al lancio una modalità competitiva, un nuovo eSport è all'orizzonte? Mario Strikers: Battle League verrà lanciato il 10 giugno.

Mario Kart 8: un sacco di nuove piste in arrivo

Non sarà Mario Kart 9, ma Mario Kart 8 Deluxe sta per ricevere un enorme afflusso di nuovi contenuti sotto forma di 48 nuovi circuiti, che verranno rilasciati a ondate nei prossimi due anni. Il DLC a pagamento, che presenta versioni rimasterizzate di piste classiche, essenzialmente raddoppierà le dimensioni del titolo originale quando sarà tutto pronto. La prima ondata di 6 circuiti verrà rilasciata il 18 marzo.

Wii sports diventa Switch Sports

Strikers non è l'unico franchise a fare il suo ritorno. Nintendo ha anche rivelato una nuova versione del suo best seller Wii Sports, con un nome davvero creativo: Nintendo Switch Sports. Presenta molti sport familiari (tennis, bowling e kendo) e nuovi (calcio, pallavolo e badminton) tutti con controlli di movimento. Uscirà il 29 aprile.

Xenoblade Chronicles 3

La tentacolare serie di videogiochi di ruolo (gdr) di fantascienza Xenoblade Chronicles tornerà presto con il suo terzo capitolo, che dovrebbe essere lanciato su Switch a settembre. Non sappiamo molto altro a riguardo, ma sicuramente sembra carino.

Fire Emblem Three Hopes

Lo spinoff hack-and-slash della serie Fire Emblem Worriors avrà un sequel. Il nuovo titolo è ambientato nello stesso periodo di Fire Emblem: Three Houses del 2019. Si chiama Three Hopes ed uscirà il 24 giugno.

No Man's Sky

Ci sono stati molti cambiamenti in No Man's Sky da quando ha debuttato nel 2016: sono arrivati numerosi aggiornamenti di contenuti e persino una modalità in realtà virtuale. Ora il gioco di esplorazione dello spazio diventa portatile, grazie a una versione su Nintendo Switch. Non sappiamo molto altro sul porting, ma dovrebbe essere lanciato questa estate.

Kirbi si mangia le auto

L'ultimo trailer dello spinoff post-apocalittico di Kirby, The Forgotten Land, introduce una nuova funzionalità in cui puoi, mangiarti parecchie cose trasformandoti in un'auto, una lampadina o persino un carrello elevatore. Il gioco verrà lanciato il 25 marzo.

Tornano i classici

Nonostante le molte novità per i fan, il Nintendo Direct ha fatto contenti anche i nostalgici presentando anche una serie di giochi classici in arrivo su Switch. I più belli sono sicuramente un bundle di entrambi i giochi Portal entro la fine dell'anno, Star Wars: The Force Unleashed il 20 aprile, la trilogia di Ezio Auditore di Assassin's Creed il 17 febbraio, un remake del gioco di robottoni Front Mission: 1st quest'estate e una remaster dell'RPG di culto Chrono Cross insieme alla sua incredibile colonna sonora in arrivo il 7 aprile. (Chrono Cross arriverà anche su PS4, Xbox One e Steam).