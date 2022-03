Fortnite: ecco come ottenere gratis la skin di Ezio Auditore

Il maestro assassino Ezio Auditore arriverà su Fortnite il 10 marzo , secondo un noto leaker. I fan potranno ottenere la sua skin gratuitamente se acquisteranno Assassin's Creed Valhalla o la sua espansione Dawn of Ragnarök sull'Epic Games Store proprio entro il 10. "Potrete senza dubbio acquistare la singola skin anche nel negozio alla fine di questo mese", ha scritto un community manager di Ubisoft in un tweet. "È solo un ulteriore vantaggio per le persone che stavano pensando di acquistare l'espansione Dawn of Ragnarök di Valhalla."

https://twitter.com/iFireMonkey/status/1499038166073884686

Ezio è la skin più richiesta di Fortnite

La skin di Ezio costerà 2.000 V-buck quando arriverà nel negozio di Fortnite. Non è chiaro se è previsto un bundle con altri cosmetici come uno zaino, un aliante o un piccone. Ezio Auditore è il personaggio più iconico della serie di Assassin's Creed di Ubisoft. La serie, che si è trasformata in uno dei franchise più popolari di Ubisoft, da allora si è allontanata dalla storia di Ezio e si è espansa in Egitto, antica Grecia e Inghilterra. Ezio è stata una delle skin più richieste dalla community di Fortnite.

Fortnite è un icona pop

Ezio si unisce ad altri importanti personaggi del mondo del gaming nella sua apparizione all'interno di Fortnite: Nathan Drake di Uncharted, Kratos di God of War e Aloy di Horizon Forbidden West sono tutti arrivati nei mesi scorsi. Anche la star del tennis Naomi Osaka arriverà su Fortnite il 3 marzo. La sua aggiunta alla serie Icon è la seconda volta che un atleta importante viene rappresentato nel battle royale. I giocatori possono competere nella Naomi Osaka Cup oggi per provare a sbloccare la sua skin in anticipo.