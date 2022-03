In anteprima per voi: Lego Star Wars The Skywalker Saga

Dimenticatevi GTA 6 e Elder Scrolls, il gioco più atteso degli ultimi anni è Lego Star Wars : The Skywalker Saga che finalmente, dopo rinvii, rumor e tanta attesa sarà tra le mani dei giocatori il 5 aprile. In un evento dedicato alla stampa abbiamo avuto la possibilità di giocare quasi tutto il primo livello in anteprima e posso dirvi con certezza che i fan dei videogiochi Lego e dei titoli Star Wars non resteranno delusi .

Lego Star Wars alla massima potenza

Lo humor tipico del mondo dei mattoncini c'è, i puzzle sono rinati e rifatti quasi da capo rispetto alla "Saga Completa" del 2007, il combattimento è vario e articolato e c'è una quantità infinita di personaggi, abilità, navi spaziali e altre personalizzazioni da sbloccare. Gli sviluppatori dicono, e non si può non dargli ragione che "questo è il videogioco lego più grande di sempre; e si vede. Tutti e 9 i film sono stati ricreati mattoncino dopo mattoncino: ci sono tutti i pianeti, quasi tutte le navi e più di 300 personaggi. Ogni episodio contiene 5 capitoli, ognuno dei quali richiede (se sono tutti come quello che ho provato io, Una Nuova Speranza) quasi 2 ore per essere completato. E questo se siete interessati solo alla storia!

Un semi-open World

Dove gli sviluppatori si sono davvero scatenati, però, è nella natura da quasi open world di questo Lego Star Wars. Ogni area di gioco è piena di puzzle e missioni secondarie che potete portare a termine nella campagna o che potrete (o dovrete) tornare a fare in futuro. Dico dovrete perché Lego Star War The Skywalker Saga introduce un nuovo sistema di classi (Jedi, Sith, Droidi, cacciatori di taglie, scavenger e molte altre) ognuna con un set di abilità specifiche e personalizzabili. Per risolvere un determinato enigma o una determinata side quest potrebbero servirvi un jedi che manipola con la mente gli stormtrooper e Han Solo che con il suo rampino arriva dove nessun altro può.

The Skywalker Saga

La mia anteprima si è fermata al primo episodio della trilogia classica ma non dovete partire per forza da lì se la vostra saga preferita non è la prima. Ogni viaggio può iniziare dal primo episodio di ciascuna serie di film e la progressione di tutto il resto si adatterà di conseguenza. Il free roam sarà disponibile quasi da subito in ciascuna avventura e poco dopo potrete avere esperienza anche del combattimento nello spazio per distruggere caccia imperiali, contrabbandare Spezia o minare comete a vostro piacimento. É possibile tornare in ogni ambiente di gioco con ciascuno dei 300 personaggi e gli npc reagiranno di conseguenza. Quello di The Skywalker Saga è un mondo in continua evoluzione che potrete vivere sempre e comunque con un amico perché la co-op è disponibile al lancio.

Non potevano mancare i trucchi, sbloccabili con determinati collezionabili in game: lascio immaginare a voi cosa sia la funzione Galaxy Rave, vi posso solo dire che i remix spaccano.