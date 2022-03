Apex Legends è ancora più bello con l'aggiornamento next gen

The Warriors Collection Event will bring next-gen versions of Apex Legends to PS5 and XSX!



Gli aggiornamenti next gen per Apex Legends sono in lavorazione da un po' di tempo e ora, finalmente, saranno disponibili insieme a un nuovo evento che porterà con sé una nuova mappa e un sacco di nuovi cosmetici. Fino ad ora, i giocatori next gen hanno semplicemente utilizzato le versioni del gioco compatibili con la precedente generazione di console. Ora potranno aggiornare il loro battle royale preferito a una versione progettata per il 4K e l'HDR.

Funzionalità disponibili su PS5 e XSX al lancio dell'aggiornamento:

Output in 4K

Gameplay a 60 Hz

HDR

Mappatura delle ombre ad alta risoluzione

Distanze LOD maggiori

Funzionalità in arrivo prossimamente nelle versioni next gen:

Gameplay a 120 Hz (entrambi)

Miglioramenti visivi (entrambi)

Miglioramenti audio (entrambi)

Trigger adattivi (PS5)

Feedback aptico (PS5)

Come installare l'aggiornamento next gen di Apex Legends su PlayStation5

Passa all'Hub di gioco di Apex Legends sulla dashboard di PS5. Premi il pulsante "Opzioni" accanto a "Gioca" (rappresentato da "..." all'interno dell'Hub di gioco). Premi "Seleziona versione" e scegli la versione PS5 per scaricare la versione aggiornata. Una volta completato il download, vai alla Libreria dei giochi per eliminare la versione PS4.

Come installare l'aggiornamento next gen di Apex Legends su Xbox serie X/S

I giocatori su Xbox non devono fare nulla per installare la nuova versione di Apex sulle loro console, grazie al sistema Smart Delivery.

Il nuovo evento Warrior Collection

Oltre agli aggiornamenti di nuova generazione, l'evento Collezione Warriors introdurrà anche una nuova mappa per la modalità arene, nuovi oggetti cosmetici e vedrà il ritorno della modalità a tempo limitato Controllo: questa volta giocheremo nel Laboratorio di Caustic appositamente modificato con più barricate e zip line per garantire un migliore bilanciamento.