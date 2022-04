FUT Captains: Milito, Insigne e Di Natale capitani eroi di Fifa 22

Disponibile da ora, e solo fino al 22 Aprile, l’aggiornamento FUT Captains.

FUT Captains è una celebrazione dei più grandi capitani del calcio mondiale, sia passati che presenti, e contiene, per la prima volta in assoluto, alcuni contenuti storici. Tra le bandiere disponibili, alcuni capitani che hanno fatto la storia del calcio italiano come Antonio Di Natale, Lorenzo Insigne e Diego Milito.