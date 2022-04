Hearthstone: ecco l'anno dell'Idra e della nuova espansione

Le lancette del grande orologio nel cielo di Hearthstone stanno per spostarsi di nuovo in avanti. É quasi arrivato il momento di salutare l'Anno del Grifone per prepararsi a quello che succederà nella Locanda. L'Anno dell'Idra inizierà il 12 aprile , con il lancio di Rotta per la Città Sommersa . Il set Principale crescerà fino a includere 250 carte , con 72 che torneranno nella rotazione in versione modificata, e l'aggiunta di carte classiche come Reno Jackson e il Piromante Selvaggio.

Molte teste sono meglio di una

Il nuovo anno di Hearthstone, l'Anno dell'Idra, porterà nuovi contenuti e aggiornamenti alle modalità già presenti, con una particolare attenzione sui miglioramenti e l'ottimizzazione. Troverai miglioramenti generali e diffusi, come la possibilità di scegliere un modello eroe casuale, l'introduzione delle segnalazioni in gioco, e un aumento complessivo delle performance del client. Tutto questo oltre ai nostri soliti tre set di carte e a una montagna di nuovi contenuti previsti per Battaglia, Mercenari e altro ancora.

Rinnovare le fondamenta di Hearthstone

L'Anno dell'Idra inizierà con il lancio di Rotta per la Città Sommersa, il 12 aprile. Allo stesso tempo ci sarà anche la rotazione dei set, con Ceneri delle Terre Esterne, L'Accademia di Scholomance e Follia alla Fiera di Lunacupa che diventeranno Selvaggi. Dopo la rotazione, la selezione di carte per la modalità Standard comprenderà: Forgiati nelle Savane, Uniti a Roccavento, Divisi nella Valle d'Alterac, Rotta per la Città Sommersa e il set Principale. Gli aggiornamenti al set Principale verranno pubblicati insieme alla rotazione dei set, con 57 carte che usciranno dalla selezione e 72 carte che vi entreranno, per un totale di 250 carte nel set Principale, 15 in più dell'anno scorso. Queste nuove aggiunte comprendono carte del passato che ritornano, anche se dopo alcune modifiche e aggiornamenti. Le carte più significative che torneranno nel set Principale appartengono alla Lega degli Esploratori: Reno Jackson, Brann Barbabronzea, Elise Cercastelle e Ser Pinnus Mrrgglton. Tra le altre carte preferite dai fan faranno il loro ritorno anche Ombra del Vuoto, Piromante Selvaggio, Accolito del Dolore, Orrore Muschioso, Cacciatrice Mascherata e Fandral Elmocervo.

Hearthstone durante l'Anno del Grifone

Durante l'Anno del Grifone, ci siamo uniti a 10 eroi mercenari, nel nostro viaggio, partendo dalle aride distese dell'Orda di Forgiati nelle Savane, avventurandosi nella capitale dell'Alleanza con Uniti a Roccavento e finendo nell'aspro conflitto tra le nevi di Divisi nella Valle d'Alterac. Nei contenuti per giocatori singoli del Libro dei Mercenari, abbiamo seguito le storie di questi personaggi mentre diventavano più forti, imparavano a conoscersi e alla fine, insieme, abbattevano lo Stormo dei Draghi Neri. Nella nuova modalità di gioco Mercenari, questi 10 mercenari si sono uniti ad altri 65 personaggi iconici per una modalità di gioco completamente nuova. A proposito di nuovi modi di giocare, l'Anno del Grifone ha introdotto anche il formato Classico e il set Principale gratuito. Quest'anno, vedremo il primo aggiornamento annuale al set Principale, quando l'Anno dell'Idra inizierà al lancio di Rotta per la Città Sommersa.

Il futuro dei Mercenari di Hearthstone

Come forse avrete notato, la modalità di gioco dei Mercenari ha ricevuto solo un nuovo Mercenario con la patch 23.0: il Murloc Fosky, disponibile gratuitamente con il Percorso Ricompense. Questo perché la modalità Mercenari cambierà con l'Anno dell'Idra. Continuerà a ricevere aggiornamenti come eventi, modifiche al bilanciamento e miglioramenti generali con ogni nuova patch, ma il team detto di aver deciso di spostare i contenuti principali nelle patch X.4. Questo significa che il prossimo grosso aggiornamento che comprenderà nuovi Mercenari, Taglie e Incarichi, arriverà tra qualche mese. "Questo cambiamento permetterà a Mercenari di avere un proprio momento importante, proprio come le altre modalità, e a noi di concentrare i nostri sforzi sui miglioramenti richiesti dalla community" dicono gli sviluppatori. Nel corso di quest'anno, il team ha progettato un sistema per spendere le Monete in eccesso, un sistema espansivo per chi ha raggiunto il livello massimo con la propria collezione e una serie di miglioramenti al sistema degli Incarichi, così come più eventi e la prosecuzione degli aggiornamenti regolari a Taglie, Zone e Mercenari. Il primo di questi aggiornamenti al sistema degli Incarichi, e delle modifiche al bilanciamento di alcuni Mercenari, arriverà già con la patch 23.0, ma sarà solo l'inizio!

Stagioni della Battaglia

La Battaglia inizierà a essere organizzata in "Stagioni", simili ai cicli delle espansioni di Hearthstone. Le Stagioni aiuteranno a dare un'idea più chiara di quando i cambiamenti più significativi - come eventi speciali, nuove abilità o modifiche al sistema - stanno per essere implementati nella modalità o quando stanno per terminare. Inizierà tutto con la prima Stagione della Battaglia, in arrivo con la patch 23.2. Questa Stagione introdurrà una nuova abilità, il nuovo tipo di servitore Naga, nuovi eroi e altro ancora. Per il futuro, il team sta pianificando di continuare a espandere gli aspetti cosmetici della Battaglia, nel corso di tutto l'anno, e di aggiungere anche un sistema di progressione verso metà anno.