Meta Quest gaming Showcase: ecco il futuro realtà virtuale, e c'è anche Ghostbusters!

Meta , la nuova super compagnia che comprende Facebook, Instagram e Whatsapp , ha annunciato molti nuovi videogiochi in arrivo per la sua piattaforma di realtà virtuale Oculus Quest . Il metaverso inizia dai videogiochi in realtà virtuale e abbiamo davvero parecchie chicche in arrivo. Ecco tutti i titoli annunciati durante il Meta Quest Gaming Showcase 2022 tra prove in anteprima della nostra redazione e sorprese da acchiappafantasmi!

The Walking Dead: Saints & Sinners - Capitolo 2: Retribution

The Walking Dead: Saints & Sinners è uscito due anni fa e milioni di giocatori hanno percorso le sue strade infestate dai non morti per salvare New Orleans o per condannarla. Ma le azioni hanno conseguenze ed entro la fine dell'anno Skydance Interactive pubblicherà The Walking Dead: Saints & Sinners - Capitolo 2: Retribution. Il titolo sarà un diretto sequel del viaggio che avete già intrapreso attraverso una New Orleans ancora più pericolosa di prima. Aspettatevi meno risorse, più zombie e un nuovo pazzoide assetato di sangue che vi darà la caccia per tutta la città.

NFL PRO ERA

StatusPRO ha rivelato nello showcase NFL PRO ERA, il primo videogioco NFL con licenza ufficiale a raggiungere la realtà virtuale. NFL PRO ERA utilizza i dati di gioco della NFL del mondo reale per ricreare l'esperienza NFL in VR. Guiderete la vostra squadra fino al Super Bowl, migliorerete le vostre abilità di QB partecipando a esercitazioni o giocherete virtualmente con i vostri amici. Con Comandi interattivi per leggere la difesa, gestire l'attacco e fare le giocate proprio come fanno i professionisti la domenica, vedrete se sarete all'altezza per competere ai massimi livelli.

Among US VR

Il titolo di Innersloth non ha bisogno di presentazioni. E se la versione in 2D vi ha fatto salire l'adrenalina, immaginatevi esserci dentro con tutto il vostro corpo. Among Us in VR sarà sicuramente un'esperienza imperdibile e un esperimento interessante per il futuro del metaverso.

Red Matter 2

Red Matter si è concluso con un cliffhanger, quindi le aspettative per il suo sequel sono molto alte. Red Matter 2 riprende esattamente da dove si era interrotto il gioco precedente. Questa nuova missione per sconfiggere la Materia Rossa vi porterà attraverso il sistema solare, da una base sulla nostra luna a una stazione spaziale in orbita sopra gli anelli di Saturno e oltre. Scoprirete oscuri segreti e dovrete fare del vostro meglio per fermare la diffusione della Materia Rossa e salvare l'umanità. Vertical Robot ha imparato dalle lezioni apprese dal primo gioco e il risultato è un'avventura più lunga e ambiziosa. I puzzle sono ancora al centro di Red Matter 2, ma il sequel introduce nuovi strumenti come un jetpack più mobile per aiutarvi a navigare su terreni difficili e... beh, alcune sorprese che non voglio spoilerarvi.

Espire 2

Nel 2019, l'editore Tripwire Presents e Digital Lode ha entusiasmato i giocatori con Espire 1: VR Operative. Ora il team è tornato con un sequel più grande e adrenalinico, Espire 2. La vostra missione è localizzare e fermare il lancio di un missile supersonico non rintracciabile, un vero dispositivo apocalittico. Brandirete una serie di gadget high-tech per infiltrarvi dietro le linee nemiche e provare a salvare il mondo per la seconda volta.

Moss: Libro II

Moss: Book II arriverà su Quest 2 quest'estate. Il nuovo libro II è la continuazione della storia di Moss: dopo aver salvato suo zio Argus, l'avventura di Quill continua con la rivelazione che un tiranno alato le sta dando la caccia all'interno del castello maledetto dove un tempo suo zio era tenuto prigioniero. Ma Quill ha un piano tutto suo, che potrebbe finalmente porre fine allo spietato dominio degli Arcani e salvare il mondo da una grande distruzione.

RUINSMAGUS

Volevate un JRPG in piena regola magari doppiato da Naomi Ohzora, Ai Maeda, Eiji Takemoto? Benissimo, RUINSMAGUS è proprio quello che state cercando. Entro la fine dell'anno questa avventura che più classica non si può arriverà su Quest e vi trasporterà in un mondo magico pieno di avventure e stranezze tipicamente nipponiche.

Cities: VR

Per più di 30 anni, il genere dei city builder ha permesso agli aspiranti urbanisti di costruirre strade, ospedali e scuole creando le città dei loro sogni. Ora Cities: VR è destinato a dare vita a nuove metropoli come mai prima d'ora. I fan della Paradox (e di Cities: Skylines) si sentiranno come a casa qui, visto che Cities: VR riesce a catturare l'essenza di quell'esperienza in Quest 2. Cities: VR esce la prossima settimana.

Resident Evil 4 - Mercenari

Quando Resident Evil 4 è stato rilasciato l'anno scorso, molti si sono lamentati dell'assenza della modalità Mercenari. Non temete, l'attesa è finita. La modalità orda preferita dai fan è ora disponibile come aggiornamento gratuito per coloro che possiedono Resident Evil 4 su Quest 2. The Mercenaries è stato interamente ricostruito per la realtà virtuale da Armature Studio, in collaborazione con Oculus Studios e Capcom. L'obiettivo è lo stesso di sempre: eliminare il maggior numero possibile di nemici prima che scada il tempo. La versione VR presenta classifiche online esclusive, oltre a 20 nuove sfide per mettere alla prova le vostre abilità. Completare le sfide vi consente anche di sbloccare personalizzazioni e cheat come la modalità Big Head, una modalità Horror classica in bianco e nero e fantastiche skin dorate per tutte le vostre armi preferite. Tutte le personalizzazioni sbloccate saranno disponibili anche nella campagna principale di Resident Evil 4. L'ho provato e l'esperienza in VR è tanto rivoluzionaria (specialmente se scegliete i comandi immersivi) quanto caotica. Devo fare i miei complimenti a Armature Studio per come è riuscita a ridare vita a un grande classico senza stravolgerlo ma al contrario adattandolo alla realtà virtuale. Se avete Resident Evil 4 su VR non potete perdervi questo aggiornamento gratuito.

Beat Saber - Mixtape elettronico

Beat Saber ha avuto un inizio anno intenso nel 2022, con l'uscita sia della raccolta OST5 sia di un pacchetto musicale dedicato ai Fall Out Boy. Oggi Beat Games ha annunciato la sua prossima uscita, l'imminente Mixtape elettronico, con brani degli artisti di successo Deadmau5, Marshmello, Pendulum e altri.

Bonelab

L'acclamato BONEWORKS di Stress Level Zero ha abbinato un motore di interazione mai così accurato e realistico con una libertà di gioco quasi illimitata. Il risultato? Uno dei giochi VR più realistici e coinvolgenti fino ad oggi. Durante il Meta Gaming Showcase Stress Level Zero ha annunciato il suo quarto progetto, BONELAB, realizzato sia per Quest 2 che per PC VR. BONELAB si basa sul suo predecessore, abbinando una storia nuova di zecca a due anni di innovazione e progresso del motore di interazione. Sfuggendo all'esecuzione, vi ritroverete in un misterioso laboratorio sotterraneo. Per scoprire la verità su dove vi trovate e cosa sta succedendo dovrete combattere, correre, arrampicarvi e sparare mentre esplorate una simulazione di combattimento squisitamente dettagliata in cui ogni oggetto reagisce esattamente come ti aspetteresti e, di conseguenza, in cui la creatività è importante quanto l'abilità. Ci sarà anche il supporto per le mod, quindi potrete migliorare la vostra esperienza con nuove mappe, nuove armi e nuovi avatar.

Ghostbusters VR

Prodotto da Sony Virtual reality, di Ghostbusters VR non si sa ancora quasi nulla, tranne che dovrebbe uscire nel corso del prossimo anno. Tutto il gameplay mostrato non viene dall'engine di gioco e non sono mostrati i comandi o altri dettagli. Per questa ultima chicca non ci resta che aspettare.