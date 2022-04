Overwatch 2: con i Drop di Twitch si può accedere alla beta, ecco come fare

Finalmente ci siamo, oggi (martedì 26) alle 20 ora italiana chi è stato selezionato per ricevere la Beta di Overwatch 2 riceverà la Build. Se non siete tra i fortunati non temete, c'è un modo che tutti potete tentare e che alcuni streamer dicono funzioni al 100%: i Twitch Drops . Nella giornata di mercoledì 27 aprile, infatti, moltissimi streamer avranno i drop attivi e la ricompensa per aver guardato almeno 4 ore delle loro stream è proprio un codice d'accesso per la beta (per ora solo su PC) di Overwatch 2.

Come accedere alla beta di Overwatch 2

I giocatori selezionati per partecipare alla Beta PvP di Overwatch 2 riceveranno un'email di benvenuto dal team di Overwatch con le istruzioni su come ottenere accesso alla build a partire dalle 20:00 ora italiana. Blizzard dice di non perdere le speranze se non ricevete l'accesso al day one perché potrebbero invitare altri giocatori durante tutto il periodo del test. Se non vi foste ancora iscritti alla Beta PvP di Overwatch 2 vi basta visitare il sito internet e cliccare sul banner, siete ancora in tempo! Tutti i giocatori, poi, devono possedere e installare Overwatch prima di poter partecipare alla Beta PvP. Se avete ricevuto un invito alla Beta PvP ma non possedete Overwatch, potrete scaricarlo e installarlo come free trial durante il periodo della Beta.

Come avere la Beta di Overwatch 2 con i Twitch Drop

Sintonizzandovi su alcune stream selezionate di Overwatch 2 durante una finestra di tempo limitata potrete ottenere l'accesso alla Beta PvP di Overwatch 2. L'iniziativa inizia il 27 aprile 2022 alle 16:00 ora italiana e dura fino alle 03:00. Potrete ricevere il Twitch Drop dopo aver guardato uno qualsiasi dei canali partecipanti per quattro ore. Il tempo da spettatore verrà conteggiato guardando uno qualsiasi degli stream che trovate elencati sotto. Prima di iniziare a guardare le stream è fondamentale collegare il vostro account Battle.net all'account Twitch. Per farlo accedete a Twitch e cliccate sulla vostra immagine profilo. Andate nella sezione Collegamenti, selezionate Battle.net e seguite la procedura. Anche se non è necessario installare Overwatch, farlo potrebbe ridurre di molto il tempo di download e installazione della beta. Ecco le istruzioni per il download per coloro che hanno l'accesso: accedi usando l'account Battle.net che hai collegato ai Twitch Drop. Clicca sull'icona di Overwatch nella parte alta della homepage dell'applicazione. Naviga verso il menu a tendina della versione del gioco nella parte in basso a sinistra della pagina di Overwatch. Seleziona la Beta tecnica di Overwatch 2, procedi all'installazione e poi premi il pulsante Gioca per iniziare.

Quali sono gli streamer da seguire per avere i Twitch Drop?

Ecco la lista completa ma se volete un consiglio vi direi di sintonizzarvi sul canale di Dragoneddy, player professionista italiano che streamma Overwatch Regolarmente ed è sia bravo sia divertente da guardare.

Quali sono i requisiti di sistema per la Beta PvP?

Minimi (per 30fps):

Sistema operativo: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (ultimo Service Pack)

Processore: Intel® Core™ i3 o AMD Phenom™ X3 8650

Video: NVIDIA® GeForce® GTX 600 o ATI Radeon™ HD 7000 o superiore

Memoria: 6 GB di RAM

Archiviazione: 50 GB di spazio libero su disco

Consigliati (per 60fps con impostazioni medie):

Sistema operativo: Windows® 10 64-bit (ultimo Service Pack)

Processore: Intel® Core™ i7 o AMD Ryzen™ 5

Video: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 o AMD R9 380

Memoria: 8 GB di RAM

Archiviazione: 50 GB di spazio libero su disco