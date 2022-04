CoD Warzone Stagione 3: tutte le novità annunciate

La terza stagione di Warzone Pacific, chiamata Classified Arms, è ora disponibile e siamo pronti a farvi una panoramica completa di tutto ciò che c'è da sapere. Dalle modifiche alle mappe agli eventi con Kong e Godzilla fino all'enorme round di bilanciamento delle armi, ecco uno sguardo a tutte le novità arrivate con l'ultimo aggiornamento. Non sono passati neanche quattro mesi da quando Warzone si è trasferito nel Pacifico con il salto a Caldera e la stagione 2 è già giunta al termine. Warzone Pacific Stagione 3: Classified Arms è ora disponibile con nuove armi, funzionalità, modifiche alla mappa e molto altro . Quindi, prima di lanciarvi nella prossima grande patch, assicuratevi di leggere per bene la nostra analisi di tutto ciò che c'è da sapere sull'aggiornamento della stagione 3 di Warzone Pacific.

CoD Warzone Season 3: Evento Godzilla e King Kong

Cominciamo da una delle novità più succulente in arrivo su Call of Duty. Un evento a tempo limitato noto come "Operazione Monarch" verrà lanciato durante la stagione 3 di Warzone Pacific e si concentrerà sull'attesissimo crossover tra Godzilla e King Kong. "La battaglia" inizierà mercoledì 11 maggio, due settimane dopo l'uscita dell'aggiornamento della Stagione 3. Oltre al trailer della terza stagione, l'account ufficiale di Call of Duty ha condiviso anche un file audio confuso che fornisce qualche piccola anticipazione su questo evento. Dopo aver decifrato questa clip, i fan hanno scoperto un messaggio nascosto: "I mostri sono reali". Come hanno suggerito alcune precedenti fughe di notizie, Raven Software sembra aver costruito un mega evento con mostri straordinari come King Kong e Godzilla. Un'e-mail inviata il 18 aprile ha anche rivelato Godzilla per intero. Un'imponente artwork immortala il mostro mentre si avvicina a una Caldera. Anche se non si sa ancora l'intera portata del suo impatto, sembra un dato di fatto che l'arrivo di Godzilla altererà drasticamente la mappa stessa.

CoD Warzone Stagione 3: Nuove armi

Giorni dopo il primo teaser della terza stagione, un'altra breve clip è stata diffusa sui social media. Questa volta erano in mostra nuove armi e misteriosi progetti. Da allora è stato confermato l'arrivo di quattro nuove armi con l'aggiornamento della Stagione 3. In Classified Arms i giocatori potranno mettere le mani sul fucile Marksman M1916, sul fucile d'assalto Nikita AVT, sull'arma da mischia Sledgehammer e sull'SMG H4 Blixen. Sia il Marksman che il fucile d'assalto sono stati resi disponibili al lancio, mentre l'arma da mischia e l'SMG arriveranno più avanti nella stagione.

CoD Warzone Stagione 3: Nuovi contratti

Sabotage si unisce all'ovile come nuovo contratto della stagione. Accettare questo obiettivo significa che ai giocatori verrà assegnato un veicolo da distruggere da qualche parte sulla mappa. Completare il tuo obiettivo comporterà il drop di un camion corazzato nelle vicinanze, ma dovrai comunque respingere le squadre nemiche che cercano di trarre vantaggio dal tuo duro lavoro. Proprio come Most Wanted, Recon e Bountie, Sabotage si genererà casualmente sulla mappa per consentire ai giocatori di raccoglierlo.

CoD Warzone Stagione 3: Modifiche a Caldera

Quando si tratta di nuove modifiche alla mappa, la Stagione 3 potrebbe essere l'aggiornamento più grande mai visto. Dai nuovi POI al nuovo Gulag, c'è molto da imparare prima di tornare a vincere. Per prima cosa arriva Dig Site, un POI completamente nuovo che si è unito a Caldera nella stagione 3. Questa posizione si adatta al tema poiché degli scheletri di mostri giganti sono disseminati per l'area e sono pieni di equipaggiamento, forse un residuo di chi ha precedentemente indagato nell'area.

Situato tra la miniera e le rovine, Dig Site è destinato a diventare uno dei punti di drop più caldi ad inizio game perché tutti vorranno esplorare questa nuova posizione. Successivamente, tre POI esistenti hanno ricevuto importanti aggiornamenti nella stagione 3. Dopo aver anticipato che "alcune cose davvero interessanti" sarebbero arrivate su Peak all'inizio del mese, Activision ha finalmente rivelato i suoi piani completi il 21 aprile, insieme a nuove modifiche a Runway e Lagoon. Piuttosto che rimuovere la controversa area del Picco o cambiarne drasticamente la geometria, sono state aggiunte più scatole di rifornimenti, nuovi "ascensori" consentono rotazioni più rapide e, con le nuove torri costruite, è "ancora più facile drroppare" dal Picco a qualsiasi altra posizione, rendendolo il punto di inizio migliore di sempre. Runway è stato ricostruito con nuove strutture attorno al POI. Non solo, i giocatori esperti saranno anche felici di sapere che il fogliame è stato rimosso da questa particolare area, rendendo molto più facile individuare i nemici da lontano. Ultimo ma non meno importante, Lagoon ora ha del terreno in più poiché la marea è diminuita. Questo dovrebbe rendere il flankingg ancora più facile se ti trovi in questo angolo della mappa. Infine, un nuovo Gulag, chiamato "Hold", costringerà i giocatori a combattere "al largo della costa di Caldera" in un'arena simmetrica a tre corsie.