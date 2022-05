Pokémon Go diventerà un'espansione del gioco di carte con immagini realistiche

The Pokémon Company ha appena rivelato nuovi dettagli sull’attesissima espansione a tema Pokémon GO del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, il cui lancio è previsto in tutto il mondo il 1° luglio 2022 . In questa collaborazione speciale ispirata all’app Pokémon GO , i fan potranno giocare con carte dalle illustrazioni fotorealistiche e scenari unici che prendono spunto dall’acclamato gioco per dispostivi mobili. Alcune carte ritraggono i Pokémon come se avessero fatto capolino nel mondo reale: Pikachu passeggia assieme al suo Allenatore , Snorlax dorme dappertutto; mentre altre carte raffigurano i Pokémon in scene tipiche del gioco, come Blissey che difende eroicamente una Palestra e Aipom che schiva una Poké Ball.

Inoltre, oggetti e personaggi dal mondo di Pokémon GO compariranno sotto forma di carte Allenatore: i Pokéstop, ad esempio, come carte Stadio e i moduli esca come carte Strumento; mentre Spark della Squadra Istinto, Blanche della Squadra Saggezza e Candela della Squadra Coraggio appariranno in veste di carte Aiuto.

L’espansione Pokémon GO del GCC Pokémon sarà disponibile in una vasta gamma di prodotti a partire dal 1 luglio 2022, mentre altri verranno pubblicati successivamente. Prodotti selezionati conterranno carte promozionali esclusive, tra cui potenti nuovi Pokémon-V e Pokémon-V ASTRO che si riveleranno cruciali nelle lotte del GCC Pokémon.

• Set Allenatore Fuoriclasse Pokémon GO del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica di Mewtwo-V)

• Collezione premium Pokémon GO - Eevee Lucente del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica di Eevee Lucente)

• Collezioni speciali Pokémon GO del GCC Pokémon (ogni collezione include una di tre carte promozionali olografiche con illustrazione a figura intera di Spark, Blanche o Candela)

• Collezione Pokémon GO - Exeggutor di Alola-V del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica di Exeggutor di Alola-V)

• Scatola da collezione Pokémon GO del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica di Pikachu con l’attacco Consegna Dono)

• Scatola da collezione Pokémon GO - Poké Ball del GCC Pokémon

• Miniscatole da collezione Pokémon GO del GCC Pokémon con protagonisti Magikarp, Eevee, Blissey, Pikachu e Snorlax

• Mazzi Lotte V Pokémon GO del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica: Mewtwo-V o Melmetal-V)

• Mazzo Lotte V Pokémon GO del GCC Pokémon Mewtwo contro Melmetal (include due carte promozionali olografiche: una di Mewtwo-V e una di Melmetal-V)