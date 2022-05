CoD Warzone: Valverde, Vinicius e Camavinga si sfidano prima della Champions

I calciatori Eduardo Camavinga (Francia), Frederico Valverde (Uruguay) e Vinicius Jr. (Brasile) hanno fatto squadra partecipando questa settimana alla nuova modalità a tempo di Call of Duty: Warzone, Operation Monarch. Per celebrare la modalità a tempo, i calciatori hanno dovuto affrontare delle sfide per sbloccare delle ricompense per i membri della community di 433.

Le sfide comprendevano: fare danno a Godzilla o Kong per ottenere 5.000 punti COD, l'uso del dispositivo S.C.R.E.A.M per evocare la killstreak dei Titani per aggiungere 2 copie di Call of Duty: Vanguard e un piazzamento nella Top 5 per sbloccare 12.000 COD point.

Valverde e Vinicius iniziano sparando colpi di pistola a Godzilla e spazzando via una squadra. Camavinga si unisce poi ai suoi compagni per concentrarsi su Kong, completando la prima sfida e festeggiando con un "SIUUUU!" di squadra. Successivamente il trio chiama una Titan Killstreak per completare la seconda sfida, prima di cadere vittima del gas e finire al 16° posto.

La terza stagione di Call of Duty: Vanguard e Warzone Pacific è disponibile da qualche settimana e qui trovate la nostra guida per piazzarvi anche meglio di Valverde, Vinicius e Camavinga. Guadagnerete ricompense partecipando alle partite, raccogliendo informazioni su Monarch, completando le sfide e persino acquistando i bundle del Monsterverse a tempo limitato ispirati a Godzilla vs. Kong.