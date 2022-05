Fortnite: ecco come ottenere la nuova skin di Obi-Wan Kenobi

Epic Games ha appena annunciato che Obi-Wan Kenobi sarà immortalato in una nuova skin e in un pacchetto di accessori cosmetici in occasione dell'uscita della sua serie tv du Disney+.

Il bundle è in arrivo nel negozio di articoli del battle royale il 26 maggio, il giorno prima del debutto del nuovo show Obi-Wan Kenobi su Disney Plus. Oltre al Cavaliere Jedi in persona, i giocatori possono anche acquistare un pacchetto che include un aliante chiamato Jedi Interceptor e un piccone che purtroppo non è una spada laser.

Naturalmente, questa iniziativa è molto lontana dal crossover tra Fortnite e Star Wars di qualche anno fa e questo ci dispiace. Proprio questo mese, però, Epic ha temporaneamente aggiunto le spade laser al gioco e, prima ancora, personaggi come il Mandaloriano sono stati protagonisti delle nuove stagioni di Fortnite. Nel 2019, J.J. Abrams ha scelto proprio il mondo virtuale di Fortnite per mostrare una clip di The Rise of Skywalker.

Negli ultimi tempi Fortnite è stato il protagonista di diverse news e dibattiti, in particolare per quanto riguarda i dispositivi mobili visto che il gioco è diventato accessibile sia tramite Xbox Cloud Gaming sia tramite GeForce Now. Questo vuol dire che l'attesa è finita, anche i possessori di iPhone possono tornare sull'isola Apollo e reclamare la loro prossima Victory Royale.