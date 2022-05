Destiny 2: la nuova Stagione dei Tormentati e i suoi segreti svelati

La diciassettesima stagione di Destiny 2, La Stagione dei Tormentati è qui e riporta i giocatori sul tanto amato Leviatano. L'enorme nave divoratrice di pianeti, che è stata l'ambientazione del primo raid di Destiny 2 e di molte attività in game, è il setting di buona parte dei contenuti stagionali in arrivo. I guardiani riceveranno anche la rielaborazione 3.0 della classe Solare , un nuovo dungeon (già incluso per chi ha acquistato la deluxe edition della Regina dei Sussurri altrimenti disponibile separatamente) e una serie infinita di nuove armi e armature.

Prima di Oltre la Luce, il Leviatano e il suo proprietario, l'imperatore Calus dei Cabal, fuggirono dall'orbita di Nessus e dal nostro sistema solare. Ora la nave è tornata, si trova nell'orbita della Luna e, vista la nuova alleanza tra Calus e l'Oscurità (con l'aiuto del Testimone), vuole impossessarsi della Piramide dormiente che si trova lì e che abbiamo esplorato in Ombre dal Profondo.

La nuova stagione prevede due nuove attività, un evento pubblico e una missione settimanale. Il primo si chiama “Contenimento Incubi” ed è un’evento gratuito per tutti i giocatori che si svolge, a rotazione, nei tre grandi ambienti del Leviatano. Per farlo partire selezionate nella destinazione della Luna il nuovo Leviatano, atterrete in un’arena dove, se non è già in corso, sta per partire la prima ondata di Contenimento Incubi. Il funzionamento è molto semplice: uccidete i nemici, eliminate i boss resistenti con la vita gialla e depositate nella mietitrice (l’oggetto con cui interagite per far partire l’encounter) le sfere rosse che lasciano cadere. L'altra attivita, Recisione, è disponibile solo per chi acquista la stagione e si svolgerà all'interno del ventre del Leviatano in alcune delle vecchie arene dei raid. I giocatori dovranno rimuovere gli incubi dal controllo di Calus e recidere il legame che l'ex imperatore vuole creare con l'oscurità.

In termini di bottino, l'arma da fianco esotica ad arco Trasgressore è tornata da Destiny 1 e sarà ottenibile tramite il season pass (al livello 1 per chi acquista la stagione, al livello 30 per gli altri). Ci sono anche sei nuove armi stagionali (Un fucile laser, un lanciarazzi, un fucile a pompa, un fucile d'assalto, un fucile da ricognizione e un bellissimo falcione) e quattro armi che ritornano dall'attività Serraglio della Stagione dell'Opulenza tra cui il fucile da cecchino Amato, terrore del crogiolo.

La Stagione dei Tormentati vedrà anche alcuni aggiornamenti alle attività delle playlist e agli eventi. Le Prove di Osiride avranno nuovo loot (un nuovo set di armatura, un’arma da supporto e un fucile a fusione) e Lo Stendardo di Ferro è stato completamente reworkato con una nuova modalità (rift) un nuovo sistema di reputazione simile a quello di Saint-14 e un nuovo sigillo da completare e dorare. Infine, il Solstizio degli Eroi, l’evento estivo, subirà alcuni cambiamenti drastici nella sua gestione grazie al nuovo sistema delle Carte Evento che permettono di arricchire l’esperienza con nuovi cosmetici e nuove sfide. La stagione dei Tormentati è iniziata il 24 maggio e andrà avanti fino al 23 agosto.