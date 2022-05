Hearthstone: tutte le novità in arrivo con il Mini-set Trono delle Maree

Il prossimo aggiornamento di Hearthstone arriverà l'1 giugno con le 35 nuove carte del Mini-Set Trono delle Maree. Tra gli altri aggiornamenti della Battaglia ci sono il ritorno del Signore del Terrore , nuovi contenuti in arrivo per Mercenari, incluso il nuovo evento a tempo limitato di Y'shaarj, e un nuovo Libro degli Eroi: Faelin.

Come ottenere il mini-set Trono delle Maree

Il Mini-set Trono delle Maree, composto da 35 nuove carte collezionabili, verrà pubblicato il 1 giugno. Le carte del Trono delle Maree saranno ottenibili nelle buste di Rotta per la Città Sommersa o acquistando l'intero Mini-set per 14,99 o 2.000 oro. La versione Dorata di tutte le carte del Mini-Set Trono delle Maree sarà disponibile per 69,99 $.

Gli aggiornamenti in arrivo per la Battaglia

Diablo torna nella Battaglia per una settimana soltanto, a partire dall'1 giugno, per celebrare il lancio di Diablo Immortal. In questo frangente, Diablo sarà disponibile per tutti i giocatori. Sarà anche disponibile un nuovo eroe (Ozumat) e un nuovo servitore (Bollicina).

Hearthstone Mercenari: tutte le novità

C'è un nuovo evento a tempo limitato: Y'shaarj (7-21 giugno) in cui

completando tutti e 10 gli incarichi otterrai il Mercenario Y'shaarj, un Ritratto Dorato casuale di Y'shaarj, il Ritratto Diamante di Y'shaarj e un totale di 750 Monete di Mercenari! I migliori alleati per affrontare Y'shaarj in questo evento saranno Umani e Pirati.

I nuovi Mercenari di questo aggiornamento sono Y'shaarj (Protettore Leggendario) e la Regina Azshara (Incantatore Leggendario)

Nuove zone e taglie

I Nodi Misteriosi sulle mappe delle taglie ora forniscono una possibilità di trovare un Tesoro Maledetto - che ostacola i propri personaggi per il resto del tuo turno - o delle Ricompense Bonus che si aggiungeranno a quelle finali della taglia. Quando avrete l'occasione di visitare Zin-Azshari, l'Ambasciatore Faelin non vede l'ora di affrontare i pericoli che potrebbe incontrare con la sua intrepida ciurma. Ma il lontano passato è davvero come lo ricorda, o qualcosa di più oscuro è rimasto nascosto sotto la superficie per tutto questo tempo? Questa nuova avventura può essere giocata impersonando tre diversi personaggi. Completando tutte e 17 le missioni la prima volta si ottiene il dorso Nave Fantasma; completando tutte le missioni con un personaggio diverso si ottiene una busta Standard pack; completando tutte le missioni anche con il terzo personaggio si ottiene una busta di Rotta per la Città Sommersa.