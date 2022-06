Delphox arriva in Pokémon Unite: tutte le abilità spiegate

Fino al 20 luglio, questo pass di lotta offre la possibilità di ottenere fantastiche ricompense come articoli di moda e Holowear tra cui lo Stile campione per Dragonite, lo Stile marziale per Lucario e lo Stile armatura per Sylveon.

Il nuovo Pass Lotta di Pokémon Unite

Ciascun pass di lotta di Pokémon UNITE è caratterizzato da 60 livelli in cui si completano delle missioni e si ricevono ricompense corrispondenti a ciascun livello. Completando le missioni giornaliere, settimanali e stagionali si potranno ottenere punti così da aumentare il livello del pass sbloccare nuove ricompense. Se si utilizzano le gemme Heos per ottenere il pass premium, sarà possibile ricevere ulteriori ricompense (come ad esempio Holowear rari) quando il livello del pass di lotta aumenta. Acquistando un pass premium plus, farai aumentare in automatico di 10 livelli il tuo pass di lotta.

Oltre all'arrivo di un nuovo pass di lotta, lo scoppiettante debutto di Delphox in Pokémon UNITE renderà le lotte ancora più esplosive. Questo Attaccante a lungo raggio colpisce con le sue mosse infuocate chiunque provi a ostacolarlo. Ogni terzo attacco base di Delphox diventa un attacco potenziato, il quale infligge ulteriori danni ai Pokémon colpiti. È Fennekin a unirsi alla lotta, ma si evolverà in Braixen al L. 4 e poi in Delphox al L. 6. L'abilità di Delphox, Aiutofuoco, gli permette di infliggere danni aggiuntivi agli avversari usando una mossa quando ha pochi PS rimasti. Tra un'attivazione e l'altra di questa abilità deve passare un po' di tempo.

Le mosse di Fennekin, Braixen e Delphox

Al L. 1 e al L. 3, Fennekin può imparare Braciere e Fuocofatuo. Quando usa Braciere, Fennekin emette una piccola fiamma di fronte a sé, infliggendo danni agli avversari che colpisce. Grazie a Fuocofatuo, Fennekin attacca con tre fiamme sinistre, lanciandole di fronte a sé nella zona indicata. Le fiamme poi esplodono, infliggendo danni agli avversari colpiti e riducendone temporaneamente la velocità di movimento.

Quando raggiunge il L. 4, Fennekin si evolve in Braixen. Quando poi Braixen a sua volta raggiunge il L. 6, si evolve in Delphox e puoi trasformare Braciere in una tra le seguenti due mosse: Fuocobomba o Magifiamma. Se utilizza Fuocobomba, Delphox lancia fiamme roventi di fronte a sé, infliggendo danni agli avversari che colpisce. Il fuoco lascia dietro di sé fiamme che danno vita a un'esplosione a scoppio ritardato, infliggendo danni ai Pokémon avversari nell'area d'effetto. Se potenziata, questa mossa infligge ancora più danni.

Braciere può essere trasformata anche in Magifiamma. Grazie a Magifiamma, Delphox lancia una speciale palla di fuoco di fronte a sé che esplode se colpisce un Pokémon avversario, infliggendo danni agli avversari nell'area d'effetto. Quando Magifiamma viene potenziata, se va a segno riduce il tempo di ricarica di tutte le mosse. Se colpisce un Pokémon della squadra avversaria, i tempi di ricarica diminuiscono ancora di più.

Raggiunto il L. 7, è possibile trasformare Fuocofatuo in una tra le seguenti due mosse: Turbofuoco o Nitrocarica. Grazie a Turbofuoco, Delphox crea un turbine di fuoco nella zona indicata. Il turbine si muove automaticamente verso l'avversario più vicino infliggendo danni continui e riducendo temporaneamente la velocità di movimento di tutti i Pokémon nella sua area d'effetto. Dopo un certo tempo, o quando un avversario rimane intrappolato al suo interno, l'intensità del fuoco aumenta e l'intervallo tra i danni continui si riduce, rendendo l'avversario temporaneamente incapace di agire. Se Turbofuoco viene potenziata, quando le sue fiamme si intensificano, aumenta il danno che causa sui Pokémon avversari nell'area d'effetto.

Come suggerito dal nome, Nitrocarica permette a Delphox di lanciarsi alla carica nella direzione indicata. Nel caso vi siano avversari nell'area d'effetto al termine della carica, Delphox invoca tre fiamme per attaccarli. Le fiamme infliggono danni e riducono temporaneamente la velocità di movimento dei Pokémon avversari. Questa mossa può essere combinata con Fuocobomba o Magifiamma. Se Nitrocarica viene potenziata, aumenta la velocità di movimento di Delphox per un po'.

Come funziona la mossa Unite di Delphox: Festival Piromagico

Le lotte saranno davvero scoppiettanti con la mossa Unite di Delphox, Festival Piromagico. Questa spettacolare mossa infligge danni continui agli avversari nell'area d'effetto indicata, riducendone temporaneamente la velocità di movimento e indebolendone il recupero di PS per un po'.