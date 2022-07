NBA 2K23: Michael Jordan è la star della copertina del nuovo gioco di basket

La carriera di Jordan ha trasformato l'NBA in un fenomeno globale, rendendo l’atleta un nome familiare che ha lasciato un innegabile impatto sul mondo del basket. Per il 24esimo anno di NBA 2K, Jordan è l'incarnazione perfetta del tema della campagna di quest'anno: Rispondi alla Chiamata. Atleta sempre all'altezza della situazione, Jordan torna ad essere protagonista di due copertine di NBA 2K23, dando l'opportunità a vecchi e nuovi fan di celebrare un talento che ha lasciato il mondo a bocca aperta per tutta la sua carriera.

"Dopo aver reso il 23 il numero più riconoscibile nel mondo sportivo, era giusto che per NBA 2K23 presentassimo la Michael Jordan Edition", ha dichiarato Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy di NBA 2K. "Siamo inoltre entusiasti di introdurre una nuova edizione premium del gioco, la NBA 2K23 Championship Edition, poiché nessun altro giocatore impersona la parola 'campione' come Jordan. Questa versione in edizione limitata offrirà ai giocatori anche l'opportunità di seguire le azioni sul campo per tutta la stagione grazie a un abbonamento di 12 mesi a NBA League Pass incluso. Non vediamo l'ora di festeggiare l’uscita di questo gioco con la comunità il 9 settembre".

Oltre al ritorno di Michael Jordan sulle copertine di NBA 2K23, il gioco reintrodurrà anche la Jordan Challenge, che incoraggia i giocatori a ricreare 15 momenti iconici dell'illustre carriera di Jordan. Tutte e dieci le sfide originali di NBA 2K11 sono state completamente ricostruite da zero e torneranno quest'anno, insieme a cinque nuovi momenti iconici di Jordan, per essere vissute da un'intera nuova generazione di giocatori. Queste sfide si avvantaggiano di più di un decennio di progressi tecnologici per offrire un modo completamente nuovo di giocare le imprese di Jordan, il tutto all'interno della propria modalità di gioco.

La Jordan Challenge offre inoltre un'ampia gamma di avvincenti prestazioni della carriera di Jordan al college, nell'NBA e nel Team USA Basketball, che i giocatori possono sperimentare in tutte e 15 le sfide; include episodi video unici, accompagnati dai commenti speciali di una serie di luminari dell'NBA: compagni di squadra, avversari e altre personalità dello sport che hanno visto Jordan dal vivo e che possono far rivivere la sua eredità a una nuova generazione di fan dell'NBA. Ulteriori dettagli sulla Jordan Challenge in NBA 2K23 saranno resi noti nel corso dell'estate.

Michael Jordan è uno degli atleti più decorati della storia dell'NBA e di NBA 2K. La NBA 2K23 Michael Jordan Edition e la NBA 2K23 Championship Edition segnano la sua quarta volta come protagonista di una copertina di NBA 2K. In precedenza, è apparso sulla copertina di NBA 2K11, NBA 2K12 e NBA 2K16 Special Edition. I preordini partiranno il 7 luglio.