Bayonetta 3: data di uscita e tutto quello che sappiamo sulla modalità che riduce le parti sexy

L'attesa è finita, Bayonetta 3 esce ad ottobre con una modalità per rendere il gioco meno sexy e a prova di soggiorno familiare. L'autunno di uscite per Nintendo Switch continua ad arricchirsi di gemme tanto attese. Mercoledì la società ha annunciato in un nuovo trailer che Bayonetta 3 arriverà sulla console ibrida il 28 ottobre. Questo vuol dire che la strega pistolera di Platinum Games farà il suo trionfante ritorno in tempo per Halloween. E non è tutto. Una nuova modalità nel segno della modestia chiamata "Naïve Angel" consentirà ai giocatori di nascondere i corpi nudi dei personaggi.

L'ultimo trailer rivela che la Strega Umbra con i tacchi a spillo si unirà a una "congrega" di altre Bayonetta mentre combattono per impedire a un gigantesco Homuncolo di distruggere il mondo. I giocatori potranno anche prendere il controllo di Viola, una misteriosa strega in fase di addestramento che ricorda molto lo stile di Devil May Cry e può scatenare una raffica di colpi di spada contro gli agenti del caos.

Il trailer non fa menzione della nuova modalità Naïve Angel di Bayonetta 3. Platinum Games l'ha annunciata in un tweet separato mostrando che la modalità aggiungerà o rimuoverà i vestiti che coprono Bayonetta e la pelle nuda di altri personaggi. Secondo lo studio, è la modalità perfetta per giocare in salotto e non dover spiegare a chi passa perché ci sono delle streghe seminude che combattono per le strade di Tokio.

Relax, the witch is back and sexier than ever



We've added the revolutionary "Naive Angel Mode" to Bayonetta 3 so more people can fully enjoy it



By turning it on, you can play right in the living room without having to worry about what's on screen... we think#Bayonetta3 pic.twitter.com/SEs3vqrdYc — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) July 13, 2022

Il primo capitolo della saga di Bayonetta è stato originariamente lanciato nel 2010 su PS3 e Xbox 360. Poi è stato realizzato un porting per Wii U e da quel momento sono iniziate le trattative per rendere la serie un'esclusiva Nintendo, cosa che si è concretizzata nel 2014 con il lancio di Bayonetta 2. Entrambi i giochi sono stati successivamente portati anche su Switch e un teaser ufficiale per Bayonetta 3 ha debuttato ai Game Awards del 2017.

Poi niente. Gli anni sono passati e, nonostante le continue rassicurazioni da parte del team di Platinum Games sul fatto che lo sviluppo stava andando bene, solo nel 2021 è uscito un trailer per il gioco completo. Oltre alle varie edizioni speciali in arrivo per Bayonetta 3 Nintendo sta per rilasciare anche un'edizione fisica per Switch del primo Bayonetta perché il gioco era disponibile solo come codice di download incluso con il porting di Bayonetta 2.