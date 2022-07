Ps5, tutte le novità del nuovo aggiornamento

Novità importanti per Playstation 5. Sony , infatti, ha deciso di pubblicare un nuovo aggiornamento firmware per PlayStation 5 che verrà rilasciato in versione beta e solo per determinati utenti. L’aggiornamento di inizio mese introduceva già novità importanti, con la console ottimizzata al massimo per alcuni modelli di Tv più recenti. Ora, come riportato da Playstation Blog, Sony cercherà di spostare ancora più in alto l’asticella.

Il comunicato di Sony per Ps5

“Dal lancio di Playstation 5 – si legge -, abbiamo ascoltato i vostri commenti e lavorato ogni giorno per offrirvi le funzionalità più richieste dalla community. Oggi stiamo lanciando una nuova beta del software di sistema di Ps5 che include il supporto a 1440p, le gamelist e ulteriori aggiornamenti per migliorare le vostre esperienze di gioco e rendere più semplice la connessione con gli amici sulle console di ultima generazione”.

Accesso ristretto

L'accesso alla beta è limitato ai partecipanti invitati in paesi selezionati, ma l’obiettivo di Sony è quello di portare questi aggiornamenti nel corso dell'anno all’intera community. Tutti i partecipanti alla beta, intanto, riceveranno una e-mail per scaricare in anteprima le novità del nuovo firmware. Come sempre, alcune funzioni disponibili durante la fase beta potrebbero non essere inserite nella versione finale o subire modifiche significative.

Le novità del nuovo aggiornamento Ps5

La beta introduce il supporto per l’uscita video Hdmi a 1440p, consentendo ai giocatori di scegliere un'impostazione visiva aggiuntiva sui monitor e sui televisori Pc compatibili. Se il gioco a cui si sta giocando, inoltre, supporta il rendering a 1440p è possibile sperimentare l'uscita nativa a 1440p sul proprio display. In alternativa, se si sta giocando a una risoluzione nativa più alta, come il 4K, si può beneficiare di un anti-aliasing migliorato grazie al supersampling fino all'uscita a 1440p. È possibile verificare la compatibilità del dispositivo Hdmi selezionando "Test uscita 1440p" nelle opzioni "Schermo e video" delle impostazioni di sistema.