Fifa 23: la modalità carriera ha ancora più scelte e personalizzazioni

Una nuova esperienza nel menu principale - Un nuovo e rinnovato design del menu rende la carriera di giocatore o manager piu? intuitiva in FIFA 23, dando piu? informazioni per semplificare gli impegni, gli allenamenti, i trasferimenti e tutte le altre azioni della modalita? Carriera.

Momenti chiave giocabili - Non volete giocare tutti e 90 i minuti di una partita? Con la funzione dei Momenti chiave potrete vivere solo le azioni più emozionanti di ciascuna partita per contribuire in modo significativo a definire il risultato dell'incontro. Dalla vittoria all'ultimo minuto con un calcio d'angolo alla difesa di un attacco pericoloso, potrete giocare attraverso gli highlights di una partita generati dinamicamente per un'esperienza più rapida e adrenalinica.

Momenti dinamici - Potrete celebrare i momenti chiave o i traguardi raggiunti nella vostra carriera di giocatore o manager grazie ai nuovi Momenti dinamici. Grazie a sequenze cinematografiche generate in modo dinamico dall'AI potrete vivere in prima persona gli eventi off pitch piu? importanti come l'ingresso del titolare della vostra squadra o l'arrivo in un nuovo club come giocatore, l'ingaggio di un player importante o la vendita di un giocatore chiave come manager.

Le novità della Carriera giocatore di Fifa 23

Personalita? della carriera giocatore - Per la prima volta in Fifa è stato introdotto un sistema di personalita? fluido crea un legame piu? profondo tra player e calciatore e che consente di definire il proprio carattere in game tramite delle scelte dentro e fuori dal campo. Sceglierete di tirare o posizionare la palla per un compagno di squadra? Visiterete un compagno infortunato o andrete a ballare? Investire in una startup tecnologica o vi comprerete un'auto sportiva? Il gioco raccoglierà e analizzerà le vostre azioni per definire la vostra personalita?, con riepiloghi post-partita e azioni fuori dal campo, come il modo in cui spenderete i fondi guadagnati con lo stipendio e gli investimenti fatti per sbloccare nuove opportunita?.

Le novità della Carriera manager di Fifa 23

Managers Reali - Potrete vestire i panni di alcuni dei nomi piu? famosi del calcio nella modalita? Carriera di FIFA 23. Potrete personalizzare l'aspetto, scegliere il club e la squadra di grandi manager come Ju?rgen Klopp, Pep Guardiola, Antonio Conte, Thomas Tuchel e molti altri.

Analista dei trasferimenti - Un nuovo sistema di feedback sui trasferimenti nella Carriera Manager terrà conto dell'impatto dei vostri acquisti e delle vendite di giocatori per valutare la loro influenza sul vostro club. L'analisi delle finanze, comprese le vostre capacita? di negoziazione, vi permettera? di capire se e? stato un buon affare per il vostro club, mentre il livello dei vostri acquisti rispetto alla rosa attuale e l'effetto sulle fortune della vostra squadra saranno valutati anche in base al loro impatto sulle vostre prestazioni.

