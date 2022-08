Origine Perduta: vi raccontiamo in anteprima la nuova espansione delle carte dei Pokémon

I mondiali di Pokémon sono un'ottima occasione per sbirciare dietro le quinte dell'universo dei mostri portatili anche in formato Trading Card Game. A pochi giorni dal lancio abbiamo avuto la possibilità di provare la nuova espansione Origine Perduta del gioco di carte collezionabili dei Pokémon . Nella cornice tanto lussuosa quanto esclusiva del Corinthia Hotel di Londra uno speciale the delle 5 era in attesa dei giornalisti di tutto il mondo.

A fianco delle posate d'argento e delle tazzine di porcellana c'erano un mazzo da 40 carte e 3 bustine pronte da spacchettare.

Dopo il momento della scoperta è venuto quello dell'assemblaggio. La stella del deck di chi scrive era Kingdra insieme a un Perrserker di Galar V e alla carta aiuto che sta dominando il meta competitivo: Ordini del Capo. Per chi non la conoscesse questa carta è formidabile perché permette di sostituire il Pokémon in campo di un avversario con uno di quelli in panchina garantendovi un'eliminazione facile.

Tra uno scone al burro e un sorso di the english breakfast, le chiacchiere e le speculazioni sui cambiamenti al meta che questa espansione avrebbe apportato si sono moltiplicati. Ma soprattutto è montata l'invidia verso i fortunati che hanno sbustato la nuova versione variant di Giratina, la carta più preziosa di questo nuovo set.

Novizi e veterani, grazie anche all'aiuto di un Professore Pokémon, erano (quasi) allo stesso livello competitivo nel giro di neanche un'ora a dimostrazione di quanto questo gioco di carte collezionabili sia accessibile. Tra carte sbustate, partite vinte (e perse) per un pelo e tantissime risate, anche un luogo posh come il Corinthia Hotel 5 stelle lusso si è trasformato per qualche ora in una palestra Pokémon.

Questa è una delle ultime espansioni ad avere le carte V-Max perché con l'uscita di Scarlatto e Violetto verrà introdotta la nuova meccanica Teracristal. Qui vi spieghiamo bene tutto quello che sappiamo fino ad ora. Non ci resta che aspettare di scoprire come Pokémon trasformerà in carte speciali queste nuove trasformazioni.