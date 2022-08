Splatoon 3 la prova in anteprima: facile da approcciare e avventuroso da esplorare

Abbiamo provato in anteprima il nuovo sparatutto a inchiostro firmato Nintendo e ne siamo usciti piacevolmente soddisfatti. La serie di Splatoon ha sempre regalato esperienze divertenti. Soprattutto in pvp, il divertimento arriva senza sforzo grazie a un'accessibilità e a una chiarezza nelle spiegazioni e negli obiettivi rara per gli sparatutto. Con il terzo capitolo, Nintendo ha preso tutto quello che c'era di buono dei precedenti e ha aggiunto sia delle novità inaspettate, sia alcune funzioni richiestissime dalla community.

Le modalità base di Splatoon

Si comincia con la classica Mischia Mollusca, la modalità che ha reso famoso il gioco in cui vince la squadra (4v4) che colora più mappa. Poi c'è la Salmon Run, una modalità cooperativa in cui una squadra da quattro giocatori respinge ondata dopo ondata di pericolosi Gran Salmonoidi per raccogliere preziose uova d'oro. E si finisce con la nuova modalità per giocatore singolo, chiamata “Il ritorno dei mammiferiani”, nella quale i giocatori indosseranno i panni di Numero 3 nella loro lotta contro i malvagi Octariani. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì, Splatoon ha parecchia lore e questa modalità per giocatore singolo vuole essere la conclusione narrativa della trilogia.

Le novità iniziano nella lobby

La lobby di Splatville, la nuova città degli Inkling, è il nuovo hub di gioco in cui incontrare (e per la prima volta organizzare partite con) i propri amici, cambiare il proprio outfit, allenare le proprie abilità e vedere replay integrali delle ultime partite, anche dal punto di vista di un altro giocatore.

Miglioramenti del gameplay per le mischie mollusche

Le Mischie Mollusche sono senza dubbio l'attività più divertente del gioco. Due squadre da quattro giocatori hanno a disposizione tre minuti per imbrattare più terreno possibile in una mappa. In Splatoon 3 sono state inserite nuove tecniche, come l'impinnata, che consente di risalire i muri splattati a nuoto, e l'avvitotano, che permette di fare un avvitamento in aria in cui si hanno a disposizione alcuni frame di invulnerabilità.

Le nuove mappe di Splatoon 3 includono Sobborgo Siluriano, Grank Canyon, Discarica Tritatutto e Cisterna Cernia, oltre a Mercato Fruttato, un molo pieno zeppo di venditori di strada. Faranno inoltre il loro ritorno diversi scenari di Coloropoli, come Museo di Cefalò, Ponte Sgombro e Villanguilla. Al lancio, gli scenari disponibili saranno 12. Altri verranno aggiunti successivamente tramite aggiornamenti gratuiti.

Tornano anche tutti i tipi di armi principali dei precedenti giochi della serie con 2 novità: il calamarco, che può sparare in tre direzioni contemporaneamente e rilasciare colpi caricati che si congelano per un istante prima di esplodere, e la tergilama, che lancia inchiostro sfruttando la forza centrifuga generata dai movimenti di chi la usa.

Le armi speciali, poi, possono essere usate dopo aver imbrattato una quantità sufficiente di mappa. In Splatoon 3 troverete armi speciali nuove, come il rinfrigorente. Una volta attivato, fa apparire un frigorifero con bibite per tutta la squadra capaci di potenziare temporaneamente una serie di statistiche. Il sonar esplosivo, invece, scatena onde sonore tutt’intorno a voi. Il motosqualo è un galleggiante a forma di squalo che scatta in avanti creando un’esplosione di inchiostro che investe gli avversari. Faranno il loro ritorno anche alcune armi speciali già viste nei capitoli precedenti della serie Splatoon, come il lanciarazzi, il jet splat, la pioggia di colore, il mega timbro e il granbotto. Le armi speciali sono abbinate alle armi principali, quindi potrete creare il loadout che si adatta meglio al vostro stile.

Cosa sono le Partite Anarchiche di Splatoon 3

Nelle partite anarchiche, vi sfiderete per essere i primi in classifica. Ci sono quattro diverse modalità, a rotazione: Zona splat, Torre mobile, Bazookarp e Vongol gol. Partita Anarchica (Serie) è per i giocatori che vogliono una sfida in solitaria, mentre Partita Anarchica (Aperta) permette di unire le forze con gli amici. Nelle partite private, i giocatori possono impostare modalità e altre opzioni a piacimento. Tutte le modalità disponibili nella lobby, fatta eccezione per Partita Anarchica (Serie), sono giocabili con gli amici, quindi è possibile continuare a giocare con lo stesso gruppo al termine di una partita, una novità per la serie.

Le novità della Salmon Run

La Salmon Run, una modalità in cui quattro giocatori collaborano per raccogliere le uova di pesce dei Salmonoidi all'attacco sarà disponibile anche in Splatoon 3. I giocatori dovranno affrontare feroci creature chiamate Gran Salmonoidi, inclusi i nuovi Coperchiotto e Cannoniere. A volte apparirà persino Colossalmonoide, un Salmonarca gigante. Inoltre, a intervalli di mesi, si svolgerà la Big Run, un evento in cui i Salmonoidi invadono la città abitata da Inkling e Octoling. I loadout di ogni round di Salmon Run sono randomizzati quindi questa modalità pve è un'ottimo posto per allenare o sperimentare gli equipaggiamenti da portarvi nelle Mischie Mollusche.

Che cos'è il ritorno dei mammiferiani, la "campagna" di Splatoon 3

Questa nuova modalità storia è l’ideale per capire al meglio come imbrattare il territorio e usare le armi, il tutto durante un’avventura per scoprire i segreti di Alterna e della melma pelosa. Nei panni di Numero 3, ultimo arrivo nella Nuova Divisione Branchia, i giocatori affronteranno l’esercito octariano, i cui membri, per qualche motivo, sono ricoperti di peluria. Insieme al loro fidato aiutante Salmonello esploreranno vari scenari, ciascuno zeppo di tranelli e puzzle da sbloccare completando livelli di action platforming. Abbiamo provato in anteprima i primi 3 puzzle di questa modalità e oltre ad essere molto accessibili sono anche decisamente divertenti. Le sfide non sono troppo ostiche e il level design è semplicistico ma curato per garantire un'esperienza sempre più sfidante.

Tornano i festival di Splatoon

In questi eventi speciali, i giocatori dovranno scegliere il loro tema preferito tra i tre a disposizione. La loro scelta determinerà per quale squadra combatteranno, e il vincitore del festival viene deciso tramite battaglie che si disputano per un periodo di tempo limitato. I festival si divideranno in due parti: nella prima metà, le tre squadre si affronteranno in mischie mollusche quattro contro quattro. La seconda metà, invece, includerà le nuove battaglie tricolore, una modalità inedita in cui tre squadre si affrontano contemporaneamente.

Splattanza, il cardgame di Splatoon

Al dojo di Splattanza a Splatville è possibile giocare a Splattanza, una battaglia 1v1 con le carte ispirata alle mischie mollusche. I giocatori possono inchiostrare forme differenti con carte differenti, accumulare potenza e poi sprigionarla tutta con un attacco speciale. In tutto, le carte saranno più di 150.

SplatNet 3 - smartsplatting

SplatNet 3 è un servizio online per Splatoon 3 all’interno dell’app Nintendo Switch Online che può essere usato sugli smartphone. Permette di consultare le statistiche delle battaglie, ordinare equipaggiamento speciale da Calama-zone, e molto altro. Il Gambertour è una nuova funzione che permette di sostenere il viaggio di Gamberto con i punti ottenuti durante le battaglie. SplatNet 3 sarà disponibile al lancio del gioco. L'app Nintendo Switch Online sarà anche fondamentale per la chat di gioco nel caso vogliate lanciarvi in partite competitive.

Aggiornamenti post lancio

Dopo l’uscita del gioco, dei nuovi cosmetici verranno resi disponibili all’interno del gioco ogni tre mesi per due anni. Più o meno con la stessa frequenza verranno aggiunte anche nuove armi, ma non sappiamo ancora nulla su quando usciranno le nuove mappe. Inoltre, un aggiornamento futuro introdurrà le partite X e le partite di lega. Le partite X si sbloccano dopo aver raggiunto un rango molto elevato nelle partite anarchiche. Nelle partite di lega, i giocatori possono competere ogni due ore in squadre basate sui risultati delle Partite Anarchiche. In futuro è previsto anche l’arrivo di un corposo DLC a pagamento.

Come giocare a Splatoon in anteprima

La Splatfest World Premiere, un evento globale che si terrà il 27 agosto, sarà aperta a tutti i possessori di Nintendo Switch. I giocatori che scaricano il software della Splatfest World Premiere (già disponibile) e non dispongono di un’iscrizione a Nintendo Switch Online riceveranno un codice per una prova gratuita di 7 giorni prima dell’inizio dell’evento. Principianti e veterani della serie potranno scegliere quale delle tre fazioni disponibili rappresentare (Sasso, Carta o Forbice) per poi difendere la loro causa combattendo nelle nuove partite tricolore.

Come disattivare i controlli giroscopici di Splatoon 3

Caratteristica simbolo del gioco, i controlli giroscopici possono tornare utili per mirare in fretta e avere un'esperienza più fisica giocando a Splatoon. Se però, come chi scrive, avete bisogno del controllo totale su entrambi gli analogici come negli sparatutto classici, potete disattivarlo premendo X, andando nella sezione opzioni e selezionando la prima voce (o la seconda se siete in modalità portatile). In fondo al menù troverete l'opzione per disattivare i controlli giroscopici.

Le nostre prime impressioni

C'è tantissimo da amare in questo gioco: l'accessibilità, i colori acidi, il level design del giocatore singolo e la sorprendente varietà di armi a disposizione degli Inkling per colorare il pavimento e abbattere gli avversari. Durante la prova in modalità docked abbiamo visto un po' di pixel e di tearing nelle sequenze più frenetiche e in modalità portatile i joycon non sono abbastanza rapidi per il ritmo di uno sparatutto. Sì, ci sono i controlli giroscopici ma a molti (come a chi scrive) fanno venire il mal di mare.

Oltre a raccomandare il controller è sempre importante ricordare che per giocare online è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online. Se riuscirete a coinvolgere anche qualche vostro amico, poi, il divertimento sarà massimizzato quando andrete online perché di momenti in cui ridere se ne creano parecchi.

La nostra speranza è che Nintendo non chiuda la porta in faccia alla scena competitiva che si verrà a formare una volta uscito il gioco come ha fatto con Splatoon 2. Vorremmo vedere un circuito internazionale e magari anche una finale mondiale in presenza perché Splatoon 3 è una bellezza non solo da giocare ma anche da vedere.

-di Riccardo Lichene