La Serie B sarà solo su Fifa 23: tante altre partnership annunciate

EA ha appena annunciato una serie di nuove partnership pluriennali per Fifa 23 e EA Sports FC probabilmente per mostrare i muscoli dopo l'uscita di eFootball 2023 .

In questa nuova press release EA sottolinea che i fan della serie possono giocare con oltre 19.000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati in tutto lo sport globale.

Poi ricorda che poco tempo fa EA ha annunciato un accordo rivoluzionario con LaLiga, che comprenderà i diritti di denominazione per tutte le competizioni de LaLiga, un rebrand completo de LaLiga in collaborazione con EA Sports e tutte le nuove integrazioni nel gioco, i punti salienti della trasmissione e gli impegni congiunti per sostenere le iniziative di base.

C'è poi l'aggiunta della Serie BKT e i rinnovi con Major League Soccer, Liga Profesional de Fútbol de Argentina e Saudi Pro League, EA Sports continua a rappresentare i fan a livello globale, permettendo loro di giocare con i campionati, i club e i giocatori che più li appassionano.

Per quanto riguarda le nuove partnership, hanno firmato o rinnovato la loro collaborazione con EA il Celtic F.C., il Rangers F.C., il Mamelodi Sundowns F.C., e il Tottenham Hotspur F.C. Non poteva mancare anche la menzione dell'accordo pluriennale con la Juventus che integra lo stadio del club, insieme agli stemmi ufficiali, alle maglie e ai giocatori del club, oltre a svelare i calciatori Claudio Marchisio come Eroe di Fifa Ultimate Team e Dušan Vlahovi? come ambasciatore di EA Sports Fifa 23.

Per quanto riguarda gli stadi, poi, i giocatori potranno sperimentare nuove atmosfere giocando in alcuni degli stadi più iconici del mondo, tra cui La Bombonera del Boca Juniors, l'Europa-Park Stadion dell'SC Freiburg, il Banc of California Stadium del LA FC, l'Allianz Stadium della Juventus, lo stadio El Sadar del CA Osasuna, lo Zorilla Stadium del Real Valladolid CF, il Philips Sport Vereniging Eindhoven e il Manchester City Womens' Academy Stadium.

EA continuerà inoltre a sponsorizzare gli arbitri nella Premier League, nella Emirates FA Cup e in tutta la English Football League grazie alla partnership con la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), mentre sponsorizzerà per la prima volta gli arbitri nella Barclays Women's Super League, nella Barclays Women's Championship, nella FA Women's Continental Tyres League Cup e nella Vitality Women's FA Cup.

Fifa 23, poi, sarà la casa (per l'ultima volta) di tutti gli eventi sponsorizzati dalla Fifa, in particolare i mondiali.

FIFA 23 è stato sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One il 30 settembre. L'accesso anticipato per FIFA 23 Ultimate Edition inizierà il 27 settembre 2022.