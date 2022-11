Dai true crime alle esperienze dal vivo: scopriamo insieme il nuovo Cluedo Escape

I 6 personaggi si ritroveranno bloccati nell’inquietante e misteriosa Villa Tudor dove è stato assassinato il Dottor Black. Da qui i giocatori dovranno mettere in campo ingegno e spirito di squadra per riuscire a fuggire dalla dimora prima dell’arrivo della polizia, individuando al contempo il vero colpevole del delitto. Una chicca per gli appassionati del genere crime, per chi ama le escape room o anche semplicemente per chi è alla ricerca di una esperienza cooperativa che sia anche narrativamente intrigante.

Per celebrare il lancio del gioco, Hasbro organizzerà una serie di escape cittadine interattive all'aperto interamente dedicate a Cluedo Escape. Le gestirà Garipalli, una giovane realtà italiana specializzata nel creare questo tipo di esperienza. Tra rompicapi e oggetti misteriosi, Milano, Bologna, Roma e Torino si trasformeranno in una vera e propria escape room a cielo aperto che porterà gli aspiranti investigatori a vedere sotto una nuova luce le quattro città italiane coinvolte.

Chiunque potrà cimentarsi ed essere ‘’arruolato’’ da un commissario di polizia virtuale che guiderà i giocatori in lungo e in largo alla scoperta di indovinelli, codici e misteri da svelare, affidando loro un importante indagine e il compito di trovare la soluzione finale al caso di omicidio. La prima esperienza inizierà il 18 novembre in Piazza Duomo a Milano. Dalla settimana successiva, invece, il Tour Cluedo City Escape arriverà a Bologna, Roma e Torino contemporaneamente, per andare alla scoperta della propria città sotto nuove vesti e vivere una intrigante avventura insieme ai propri amici o in famiglia.

Cluedo Escape, Il Tradimento a Villa Tudor, sarà giocabile da 1 fino a 6 persone e sarà un'esperienza collaborativa one shot. Dovrete interpretare codici, risolvere indovinelli e capire tutti insieme come usarli per fuggire dalla lussuosa Villa prima che arrivi la polizia. Anche il tabellone si rifà il look con una nuova composizione modulare in cui cambiare i componenti durante la partita rivelando stanze e indizi man mano che i giocatori risolvono i puzzle. Si vince quando si riesce a scoprire il colpevole, svelando il luogo del reato, l’arma usata e la modalità esatta in cui è stato assassinato il padrone di casa. Il gioco avrà un costo di 23 euro.

Per celebrare l'uscita di Cluedo Escape, Il Tradimento a Villa Tudor abbiamo partecipato a un tour che ha rivelato le ombre e i segreti dei delitti più eclatanti che hanno scosso Milano dal 1476 ai giorni nostri. Accompagnati dalla voce narrante del giallista Gian Luca Margheriti, ci siamo addentrati tra le uggiose vie del centro meneghino ripercorrendo le tracce dei cinque crimini efferati che hanno lasciato un segno nella memoria degli italiani: dal primo serial killer in assoluto, che nel 1859 si aggirava indisturbato in zona Via Torino, a Galeazzo Maria Sforza, noto signore milanese scomparso più di 500 anni fa pugnalato a morte da dei congiurati. E ancora Mary Pirimpò, una storia che ha impressionato la nazione intera al punto da ispirare la Canzone di Marinella di Fabrizio De André, fino ad arrivare al più recente e tanto discusso caso Gucci, ripreso anche a livello cinematografico dal film di Ridley Scott House of Gucci. In perfetto stile Cluedo Escape, è stato un tour interattivo con attori professionisti ed enigmi per scoprire tutti i tasselli degli omicidi, dall'arma del delitto, al luogo per finire al movente.

Insomma, che sia all’aperto in una delle 4 città del Cluedo City Escape Tour o a casa con il nuovo Cluedo Escape, Il Tradimento a Villa Tudor, tutti gli aspiranti investigatori adesso potranno provare l’ebrezza di calarsi nei panni di una moderna Miss Marple o di un Poirot dei giorni nostri, esplorando scene del crimine e assaporando il brivido che solo una partita a Cluedo sa far scaturire.