Un'arena esports virtuale? È realtà con Virtex

Fondata nel 2020, la Virtex è una realtà che si è posta come obiettivo immaginare nuovamente l’esperienza dello spettatore degli eventi dal vivo attraverso quello che è chiamato il Virtex Stadium . Si tratta di una piattaforma che permette di rimuovere le limitazione del mondo reale consentendo a ogni tifoso e appassionato di vivere i migliori eventi esports in qualsiasi parte del mondo.

Il Virtex Stadium è attualmente disponibile in closed beta tramite Oculus PC-VR su cuffie VR compatibili. Virtex sta inoltre collaborando con la National Esports Professional Association (Nepa) per portare allo stadio un evento dedicato a Echo VR questo dicembre, che vedrà sfidarsi alcune delle migliori squadre di Echo VR esports. L'evento, che si terrà il 17 e 18 dicembre, mostrerà per la prima volta l'esperienza completa del Virtex Stadium: guardare le competizioni di esports in 3D dal vivo con altri fan.

Le possibilità di Virtex

L'esperienza 3D di poter vedere il gioco dal centro dello stadio è una novità mondiale e costituisce la base dell'ambizione di Virtex di diventare la sede degli eventi più memorabili e unici del gioco. Vivere questi momenti mozzafiato allo stesso tempo unifica il collettivo dei fan e questo è garantito dal fatto che tutti i presenti nello stadio ricevono lo stesso flusso live sincronizzato. Il lancio con Echo VR è un primo passo in questa direzione e Virtex sta già preparando altri annunci per l'inizio del prossimo anno, con l'ingresso nella piattaforma di uno dei più grandi titoli di esports al mondo.

Anche l'integrazione sociale è una parte importante dell'esperienza del Virtex Stadium e i fan sono in grado di creare un avatar 3D a corpo intero con le loro sembianze grazie alla tecnologia fornita da Ready Player Me (una piattaforma di avatar cross-game partner di Virtex). Una volta pronti, i fan sono liberi di entrare nell'atrio e di spostarsi nel lounge bar e nella sala principale, spazi di ritrovo rilassati perfetti per incontrare amici e altri fan, e insieme possono scoprire alcuni dei giochi e delle interazioni divertenti nascosti qui.

Dai fan per i fan

"Come fan, anche se non si sta giocando la partita in sé, si è entusiasti, eccitati e appassionati per i grandi momenti proprio come i giocatori. Vogliamo portare i tifosi il più vicino possibile all'azione e, eliminando le limitazioni degli schermi 2D, Virtex Stadium ha creato un'esperienza che fa saltare in aria tutto il resto. Posso dirvi personalmente come ci si sente a giocare in Echo VR ai massimi livelli e l'esperienza visiva offerta da Virtex Stadium è la più vicina che si possa ottenere", ha dichiarato Tim Mcguinness, CEO e co-fondatore di Virtex.

Dopo la collaborazione con Meta e Ready at Dawn nel febbraio 2022, si sono svolti rigorosi test beta per Echo VR nel Virtex Stadium. Con i risultati positivi ottenuti finora, Virtex sta accelerando i piani e si sta preparando ad accogliere un numero maggiore di giocatori. Nle 2023 inoltre Virtex prevede di portare sulla piattaforma alcuni dei titoli di esports più importanti del mondo.