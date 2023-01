Warzone 2.0: i 5 loadout per vincere

Il meta di Warzone 2 ha definitivamente preso forma e siamo qui per raccontarvi i migliori loadout per dominare.

Se le prime fasi di ogni partita in un battle royale ruotano intorno a quello che riuscite a trovare in giro per la mappa, mettere le mani sul proprio loadout a metà match è sempre e comunque un passo che vi avvicina alla vittoria. Le armi tra cui scegliere non mancano e se proprio siete innamorati di un particolare fucile d'assalto non vi consiglieremo di abbandonarlo. Negli ultimi due mesi, però, è emerso un meta molto definito che privilegia la versatilità con particolare enfasi sul combattimento a media-corta distanza. Ci sono determinati set di equipaggiamento che danno un evidente vantaggio, per questo abbiamo messo a punto 5 loadout che sfruttano gli equipaggiamenti migliori disponibili attualmente in Warzone 2.0.

Il fucile d'assalto migliore di Warzone 2.0

L'M4 è il migliore amico del principiante e qui trovate un buon set di accessori. Dopo aver accumulato un po' di esperienza, però, è il TAQ-56 a essere la scelta più affidabile per dominare ogni scontro sulla media distanza. Sarete destinati a perdere contro un fucile da cecchino a distanze improbabili e il rateo di fuoco di una mitraglietta vi metterà in difficoltà sulle scale o nelle stanze ma difficilmente troverete un'arma più multiuso del TAQ 56.

Volata: Echoline GS-X

Canna:Tundra Pro 17.5"

Sottocanna: FTAC Ripper 56

Munizioni: Alta Velocità

Caricatore: da 60 colpi

Secondaria: Strela-P

Selezione di Perk: Commando

Equipaggiamento tattico: stimolante

Equipaggiamento Letale: semtex

Sostituire uno degli accessori con un mirino aiuterà nel processo di acquisizione del bersaglio ma ve lo sconsigliamo a meno che non puntiate al cool factor nelle vostre clip. Nel caso il mirino ibrido è obbligatorio e il migliore è il DR582.

La mitraglietta migliore di Warzone 2.0

La Fennec 45 è l'ultima mitraglietta sbloccabile per un motivo: è dannatamente forte. Spara velocissimo e, con il nostro loadout non si sposterà di un millimetro mentre lo fate. Con una mitragliette correrete più veloce, scivolerete più a lungo e sarete in generale più mobili. Per mietere vittime dovrete essere vicini ai vostri nemici ma vi basteranno poco più di 4 secondi per ripulire una stanza anche da 3 avversari. Se non avete ancora sbloccato quest'arma non temete, la troverete in braccio a parecchi nemici, batteteli sulla distanza con il vostro TAQ-56 e rubategliela.

Ottica: Cronen Mini Pro

Volata: XTENRR-40

Canna: ZLR 16.5"

Sottocanna: FSS Skarkfin

Caricatore: 45 colpi

Secondaria: .50 GS

Selezione di Perk: Sentinella

Equipaggiamento tattico: sensore di battito cardiaco

Equipaggiamento Letale: coltello da lancio

Il miglior fucile da cecchino di Warzone 2.0

Rari nel battle royale, indispensabili nella DMZ, i fucili da cecchino sono uno strumento di morte per intenditori ma con un po' di pratica possono diventare anche vostri amici. Per iniziare meglio affidarsi alla modalità semiautomatica del Signal 50 per poter avere una seconda e una terza chance di centrare il bersaglio mancato con il primo colpo. Quando riuscirete a colpire (non a uccidere) con costanza i vostri bersagli con il primo colpo del caricatore allora è tempo di togliere le rotelle e passare al Victus XMR. Questo fucile a culatta mobile non ha rivali per versatilità e, se avete il battle pass premium, nel settore A15 troverete il Basileus, perfetto per avere un assaggio di cosa un'arma ben sviluppata può fare. Dopo di ché è tempo di portare questo fucile al suo meglio e per farlo vi servirà questo loadout.

Volata: Bruen Counter Ops

Canna: Mack 8 33.5

Calcio: FTAC Homeland

Munizioni: Calibro .50 Alta Velocità

Guardia: Corvus Responder

Secondaria: X13 Auto (se avete sbloccato la Damysus anche meglio)

Selezione di Perk: Esploratore

Equipaggiamento tattico: localizzatore monoculare

Equipaggiamento Letale: claymore

La migliore mitragliatrice di Warzone 2.0

L'RPK non è solo la miglior mitragliatrice di Warzone 2.0, è una delle migliori armi del gioco. Velocità di ricarica stellare, stabilità, danno e in generale tantissima versatilità: quest'arma ha tutto quello che serve. Poi sono ottime anche per DMZ, un sacco di nemici le imbracciano e averne una per ciascun deadrop è una garanzia di sopravvivenza sul campo di battaglia. Ecco gli accessori con cui massimizzare il potenziale di questa ottima mitragliatrice.

Ottica: SZ Vortex-90

Volata: Zulu-60

Calcio: Supporto Pesante

Sottocanna: FTAC Ripper

Impugnatura: Demo-X2

Secondaria: PILA

Selezione di Perk: guardiano

Equipaggiamento tattico: granata fumogena

Equipaggiamento Letale: C4

Il miglior Fucile tattico di Warzone 2

Almeno nella Stagione 1 Reloaded i fucili a pompa lasciateli perdere, sono stati potentemente nerfati, così come i fucili da battaglia che non fanno abbastanza danno dalla distanza e sono assolutamente inutilizzabili sulle medie-corte. Se però trovate che il vostro fucile d'assalto sia un po' carente dalla distanza, allora avete bisogno di un fucile tattico e l'asso della categoria, secondo noi, è l'EBR-14. Stella della DMZ grazie alla sua versatilità, questo fucile semiautomatico è perfetto per chi ama giocare con calma e aggirare i nemici per poi finirli con un bel colpo alla testa; ecco con che accessori dà il suo meglio.

Ottica: Firepoint Ibrido

Canna: 18" T300

Impugnatura: FSS Spider

Calcio: Adattatore S0 R55

Caricatore: da 20 colpi

Secondaria: X13 Auto/Damysus

Selezione di Perk: Ricognitore

Equipaggiamento tattico: Flashbang

Equipaggiamento Letale: semtex

Per ottenere il vostro loadout in Warzone 2.0 potete: conquistare una roccaforte controllata dall'AI (alla fine c'è una cassa dove potrete avere il vostro equipaggiamento), prenderlo quando la voce di gioco annuncia il lancio di drop nella mappa (tutti cercheranno di conquistarli però), o comprarlo alla buy station per farvelo recapitare via elicottero. In solitaria costa 8mila dollari, in coppia 16, in terzetti 24 e in quartetti 32.