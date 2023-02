Destiny 2: analizziamo insieme la nuova sottoclasse della telascura

ù

Per capire la telascura, è necessario iniziare con un po' di vocabolario perché, come con i rework delle sottoclassi della luce, la bellezza del buildcrafting con la telascura si nasconde nelle sinergie. Senza ulteriori indugi ecco i termini principali che incontrerete utilizzando la Telascura.

Creare un oggetto con la telascura equivale a tesserlo.

Sconfiggere un nemico affetto della telascura lo sbroglia, separandone la forza vitale dal corpo e creando un groviglio.

Un groviglio è una matassa vorticante di fibre di telascura che rimane a terra dopo la sconfitta di un nemico affetto dalla telascura stessa.

I grovigli esplodono se colpiti, causando danni ad area a tutti nemici nelle vicinanze, e possono essere raccolti dai guardiani e lanciati.

Per quanto riguarda le penalità (debuff) ci sono tre nuovi termini da imparare: Sospensione, Sbrogliamento e Recisione.

Sospensione - Un nemico sospeso in PvE viene sollevato da terra per un breve momento ed è praticamente paralizzato. In PvP, i giocatori sospesi sono sollevati da terra ma possono comunque muoversi (lentamente) e sparare con le loro armi.

Sbrogliamento - Attaccare un nemico sbrogliato farà emergere dal bersaglio stesso dei fili che attaccano altri bersagli vicini. Una volta colpiti, questi bersagli diventeranno anch'essi sbrogliati.

Recisione - Un nemico reciso è molto limitato nella capacità di influenzare il mondo materiale, con un calo dei danni che è in grado di infliggere.

Il beneficio (buff) principale dato dalla telascura è la Maglia Intessuta. Con questa abilità, i guardiani si avvolgono in un reticolo protettivo di telascura, che riduce i danni subiti. Tenete presente che in PvP la Maglia Intessuta riduce solo i danni subiti dal corpo; i colpi alla testa e i corpo a corpo infliggeranno danni regolari.

Titani Berserker

L'abilità corpo a corpo da telascura dei titani è la Lama Furibonda. Con la semplice pressione del comando per il corpo a corpo, i titani si lanciano in avanti sferrando fendenti contro i nemici con le loro lame di telascura, recidendoli e riducendo i danni che infliggono. Con tre cariche di base, i titani possono concatenare questi fendenti per massimizzare il potenziale offensivo. La super dei titani Berserker, Furia Tagliente, conferisce due lame da pugno che consentono di aggirarsi minacciosamente sul campo di battaglia. L'attacco leggero della super è una versione supercaricata del corpo a corpo Lama Furibonda, in cui ogni attacco leggero andato a segno aumenta la velocità del successivo (che raggiunge il massimo dopo tre colpi). In più, ogni attacco leggero portato a segno accumula energia per l'attacco pesante della super. Con l'attacco pesante, i titani scagliano un paio di proiettili che inseguono i nemici, sospendendoli e danneggiandoli all'impatto. Le due nature che i titani avranno a disposizione al lancio sono:

Nella mischia: Distruggere un groviglio fornisce Maglia Intessuta al titano e ai suoi alleati. Oltre a ridurre i danni subiti, questa natura aumenta la rigenerazione dell'energia del corpo a corpo del titano mentre ha indosso Maglia Intessuta.

Frusta di Drengr: quando i titani attivano l'abilità di classe, scagliano in avanti una potente distorsione della realtà, sospendendo i nemici che vengono colpiti.

Stregoni Tessitori Della Schiusa

"Lo stregone è il nostro padrone delle creature", ha detto il designer Eric Smith, spiegando come i maestri della magia (spaziale) di Destiny 2 useranno la telascura. Per capire bene in che modo gli stregoni piegheranno la telascura al loro volere, bisogna prima spiegare cosa sono i tessutoidi. "I tessutoidi sono piccole creature esplosive intessute dalla telascura", continua. "Lo stregone Tessitore della schiusa è un tipo cerebrale, più in sintonia con i tessutoidi delle altre classi. Tutti i tessutoidi correranno verso il nemico, saltandogli addosso ed esplodendo. Ma solo i tessutoidi dello stregone torneranno poi da lui, seguendolo, se non riescono a trovare un bersaglio per colpire il prossimo obiettivo". Gli stregoni non eccellono solo nell'evocare e nel gestire tessutoidi. Con il loro attacco a corpo a corpo da telascura, possono lanciare un Ago Arcano, un letale proiettile che segue i bersagli, causando ingenti danni ai nemici e sbrogliandoli all'impatto. Gli stregoni saranno in grado di concatenare rapidamente tre Aghi arcani di fila. Le abilità telecinetiche degli stregoni culminano con la super, Tempesta d'aghi, una letale combinazione di danni per il controllo di un'area. Attivandola, gli stregoni evocano materiale da telascura in una raffica di punte indurite, scagliandole in avanti con un gesto della mano. I proiettili si conficcano sia nei nemici che nell'ambiente, prima di esplodere e di ritessersi in un esercito di tessutoidi che danno la caccia ai sopravvissuti. Gli stregoni hanno due nature della telascura da utilizzare, ed è qui che i tessutoidi entrano di nuovo in gioco.

Richiamo del tessitore: attivando una Fonte, gli stregoni tessono tre uova di tessutoide, che si schiudono e generano dei tessutoidi all'impatto con una superficie. Tutti i tessutoidi in attesa sono convertiti in uova aggiuntive.

Invocazione mentessuta: questa natura migliora diverse abilità dello stregone.

Rampino: quando eseguono un corpo a corpo con rampino, gli stregoni tessono tre uova di tessutoide dal bersaglio.

Granata di tessutoidi: potete consumare la vostra Granata di tessutoidi per generare una serie completa di tessutoidi in attesa.

Granata incatenante: potete consumare la vostra Granata incatenante per ottenere un beneficio, creando a ogni uccisione un'esplosione con effetti di Sospensione.

Cacciatori Valicatori

L'attacco corpo a corpo dei Valicatori, Punta intrecciata, vede i cacciatori lanciare un Lazo con dardo che rimbalza tra i nemici, danneggiandoli e recidendoli, prima di tornare nelle mani di chi lo ha scagliato. Al suo ritorno, fornisce energia del corpo a corpo per ogni nemico colpito. "I cacciatori possono afferrare il Lazo con dardo premendo nuovamente il comando del corpo a corpo al momento giusto; perfezionare la tempistica garantirà ai giocatori una quantità aggiuntiva di energia del corpo a corpo" continua Smith. Ci saranno due nature della telascura disponibili per i cacciatori.

Schianto intrappolante: mentre siete a mezz'aria, premete il comando del movimento aereo per schiantarvi a terra, sospendendo tutti i nemici nelle vicinanze.

Seta della vedova: questa natura fornisce una granata aggiuntiva. L'abilità rampino dei cacciatori crea un groviglio persistente quando il rampino stesso fa presa, che ripristina tutta l'energia delle granate quando vi aggrappate. I cacciatori possono usare quest'abilità per impostare punti d'appiglio concatenati che possono essere usati da tutta la squadra, migliorando per tutti la capacità di muoversi in combattimento e di spostarsi nell'ambiente.

La letale combinazione di rampino e Lazo con dardo si manifesta nella super dei Valicatori, Assalto di Seta. Attivandola, i cacciatori usano il rampino per muoversi liberamente nell'ambiente con una visuale in terza persona, usando contemporaneamente il Lazo con dardo per colpire i nemici. I cacciatori potranno usare il rampino più frequentemente durante la super e il Lazo con dardo si potrà impiegare in un attacco leggero e uno pesante.

Per tutti, la telascura porterà tre nuove granate (tra cui il rampino, che si controlla con il comando delle granate). La Granata di tessutoidi si divide in tre proiettili che generano tessutoidi all'impatto. La Granata incatenante si comporta come delle bolas, applicando Sospensione all'impatto ed emanando bolas più piccole che sospendono i nemici nelle vicinanze.

Infine, che nuova sottoclasse di Destiny 2 sarebbe senza nuovi frammenti da esplorare costruendo nuove build con la telascura? Bungie ne ha rivelati solo quattro per ora ma è quasi una certezza che ce ne saranno di più e che potremo sbloccarli tramite delle missioni come abbiamo fatto con i frammenti della Stasi in Oltre la Luce.

Filo dell'ascesa: attivare l'abilità delle granate ricarica l'arma equipaggiata e fornisce maggiore maneggevolezza ed efficacia in volo per breve tempo.

Filo della furia: danneggiare i bersagli con un groviglio fornisce energia del corpo a corpo.

Filo della finalità: le mosse finali generano tessutoidi.

Filo della guardia: raccogliere una sfera di Potere fornisce Maglia intessuta.