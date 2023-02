A San Valentino siamo usciti con Mercy nel nuovo dating-sim di Overwatch 2

Overwatch 2 ha appena reso disponibile un dating-sim (un videogioco in cui corteggiare dei personaggi e cercare di innamorarsi a vicenda) per celebrare l'arrivo di San Valentino e del suo evento dedicato in-game. Lo abbiamo giocato e siamo usciti per un appuntamento romantico con Mercy e Genji e possiamo dirvi che qualunque fan dello sparatutto Blizzard si divertirà un mondo con questo piccolo e divertente mini-gioco.

Tutto comincia in un club per la stand up comedy dove, per conquistare il cuore di Genji o Mercy, potrete usare il vostro umorismo per rompere il ghiaccio. Ma non temete, al vostro fianco ci sarà un Cupido molto speciale: Hanzo Shimada. Con il suo aiuto (non vi faremo spoiler) potrete far breccia nel cuore del vostro eroe preferito in un'esperienza breve ma che ci ha riempito il cuore di tenerezza. Fate attenzione perché, per i completisti, c'è anche un finale segreto da scoprire.

Per ogni eroe di cui conquisterete il cuore riceverete un'icona in game mentre completando la vostra prima storia d'amore riceverete una highlight intro, uno spray e un titolo. Loverwatch, l'Amore non Muore Mai, questo il nome ufficiale del dating sim, dura poco meno di un'ora ed è pieno di battute e riferimenti al mondo dello sparatutto Blizzard ma soprattutto usa come sottofondo delle sue storie d'amore alcuni luoghi iconici della saga. Cenerete a un ristorante elegante vicino a Circuit Royal, aiuterete Mercy in un ospedale da campo al Cairo e scoprirete il passato di Genji in Nepal, il tutto con degli special guest.

In game la celebrazione di San Valentino prende la forma di una nuova modalità a tempo limitato chiamata Amore per la Geometria. Qui dovrete mettere alla prova la vostra mira perché in questo deathmatch a squadre quattri Hanzo (con tanto di nuova skin Cupido) si affronteranno in una battaglia all'ultima freccia. Per l'occasione ritornerà anche la famosa Scatter Arrow (Freccia Infida), l'abilità originale di Hanzo sostituita con la tempesta di frecce poco dopo l'uscita di Overwtch 1. Anche la sua ultimate ha ricevuto delle personalizzazioni amorose addizionali che non vi spoilereremo.

Durante l'evento potrete sbloccare una frase per Junkrat e un'immagine del profilo semplicemente accedendo mentre completando le sfide dedicare potrete ottenere la skin epica Lucio Bitrate, emote, spray e altre frasi. La nuova skin di Cupido di Hanzo, purtroppo, è solo disponibile nello shop, un colpo veramente basso da parte di Blizzard. A parte quest'ultima nota amara, se questo è il nuovo modo di organizzare eventi per Overwatch 2 allora ne siamo entusiasti perché cose come questo assurdo dating-sim sono esattamente il tipo di contenuti espansivi che i fan chiedono da anni agli sviluppatori. Scegliendo un particolare percorso di dialoghi nel dating-sim, poi, potrete chiedere al vostro cupido del perché non ci sono altri eroi disponibili in questo simulatore e lui vi risponderà con questa frase: "Questa esperienza potrebbe essere un test per un qualcosa di più ampio, enfasi sul potrebbe". Non vediamo l'ora.