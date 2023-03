LoL: cosa serve per vivere al meglio l’esperienza di gioco nel 2023

Il 2023 sarà un anno significativo per League of Legends. Grandi novità ed eventi imperdibili coinvolgeranno gli utenti e i nuovi giocatori. È ben noto quanto la componente competitiva caratterizzi questo titolo. Una competizione che spesso ha assunto toni poco amichevoli e presto anche League of Legends si è ritrovato ad avere a che fare con un’audience in parte tossica. È il destino di tutti i titoli che raggiungono una popolarità così smisurata.

L’attenzione è già focalizzata sul titolo Riot, in particolare sulla nuova rivoluzionata stagione dell’Lec, il

campionato continentale. Già annunciato poi anche il primo evento internazionale dell’anno il Mid-Season

Invitational di League of Legends che si terrà a Londra.

Saranno 13 le squadre provenienti da tutto il mondo a sfidarsi sul palco della Copper Box Arena, situata al

Queen Elizabeth Olympic Park. Un evento importante per chi gioca ma imprescindibile per chi s’interessa al

lato competitivo del gioco.

Non tutti, però, sono interessati a intraprendere la carriera di professionista nel mondo del gaming. Giocare

in un team di alto livello a un titolo come quello di Riot richiede un’intensa e lunga preparazione. Il mondo del

gaming però appartiene soprattutto agli utenti. A chi gioca, da casa.

La maggior parte dei giocatori che popolano un Moba, un multiplayer online arena, così famoso come

League of Legends non sono star dell’universo competitivo del gioco. Quelli che danno vita all’universo del

titolo sono gli utenti. Quelli che dalle loro camere accedono al gioco potendo contare solo sul proprio

hardware e sulla propria connessione. Due variabili che possono compromettere totalmente l’esperienza di

gioco.

Vogliamo davvero tornare a vede i vecchi meme dedicati ai rage quit più imbarazzanti? Meglio affrontare gli

esport, ma in generale il mondo videoludico, con la sicurezza di poter gestire l’azione al meglio. Un pc poco

performante può compromettere la vostra sessione di gioco tra amici, ma anche una competizione.

Una connessione con un lag che non sia davvero minimo può compromettere in modo irreparabile una

sessione di gioco.

Meglio non risparmiare sul pc quando si parla di gaming, specie se avete aspirazioni da professionisti.

Ovviamente, equipaggiarsi con un hardware potente diventa totalmente inutile se le prestazioni sono

ostacolate da una connessione lenta e inaffidabile. League of Legends e tutti gli altri giochi online di pari

portata non possono esistere in un ecositema che non sia ultraveloce, non nel 2023.

Per vivere la nuova stagione competitiva come spettatori e giocatori abbiamo bisogno di contare su

un’infrastruttura di rete a banda ultra-larga (Bul) in fibra ottica Ftth (Fiber To The Home) in grado di

portare l’esperienza di gioco definitiva in tutte le regioni italiane. Risponde a questa esigenza Open Fiber, la

cui visione di un Paese connesso con la fibra ottica Ftth si allinea alle esigenze degli utenti. Così anche chi

gioca dall’Italia non sarà penalizzato anche se connesso da aree meno popolose rispetto alle grandi città.

La rete Ftth è pensata per un’esperienza di gioco di un Moba, ma anche per accedere ai servizi della rete

con la massima velocità e affidabilità.