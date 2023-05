Ballistic: l'analisi della nuova leggenda in arrivo con Apex Legends Arsenale

Apex Legends: Arsenale , l'ultimo aggiornamento del battle royale di EA e Respawn Entertainment è in arrivo il 9 maggio. La novità più importante è senza dubbio l'arrivo di una nuova leggenda, Ballistic , ma non mancano altre aggiunte importanti come il rework di Confini del Mondo, l'aggiunta della maestria con le armi e il nuovo poligono di tiro.

La storia della nuova Leggenda Ballistic

La nuova Leggenda Ballistic, il campione più famoso dei Thunderdome Games (i giochi precedenti agli Apex Games) sta per tornare dopo essersi ritirato. Per salvare sui figlio da un destino simile al suo ha deciso di rispolverare il suo arsenale e di mettere a frutto i suoi decenni di esperienza nei combattimenti. La sua biografia recita: "unico erede del patrimonio dei Brinkman, costruito su una fitta rete di affari illeciti, si ritrovò da solo ad amministrare la fortuna di famiglia dopo la morte dei genitori. Ricco, furioso e ormai sulla via dell'autodistruzione, August Montgomery Brinkman (questo il suo vero nome) si unì ai Thunderdome Games. In combattimento conobbe l'amore della sua vita: Sok Leng. Ben presto i due convolarono a nozze ed ebbero un figlio, che chiamarono Nathaniel. Sok Leng e suo fratello Kit Siang erano inseparabili e incredibilmente affiatati in battaglia ma un giorno, troppo preso dal compiacere la folla, August finì per distrarsi proprio quando la sua squadra aveva bisogno di lui. Un errore fatale, che costò la vita a Kit Siang. Divorato dai sensi di colpa, l'uomo si chiuse in se stesso, allontanando la sua famiglia e per quasi vent'anni visse in totale solitudine. Affascinato dai suoi successi in battaglia, Nathaniel era determinato a superarlo. Così, quando il ragazzo fu selezionato per partecipare agli Apex Games, August si precipitò dalla Commissione chiedendo di poter prendere il suo posto. Non avrebbe mai lasciato che suo figlio commettesse i suoi stessi errori.

Ballistic: analisi del kit

Leggenda di classe assalto, Ballistic ha un kit tutto incentrato sulle armi. La sua tattica si chiama Whistler e spara un proiettile che surriscalda l'arma di un nemico mentre spara. Il surriscaldamento provoca danni all'avversario e quest'abilità ha un sistema di lock-on che dobbiamo sperimentare di persona. La sua passiva si chiama Sling ed è una sorta di aggancio aggiuntivoche gli permette di avere una terza arma. L'arma sulla Sling non può ricevere accessori. La sua ultimate si chiama Tempesta e, quando viene attivata, i compagni di squadra nelle vicinanze ottengono una velocità di ricarica aumentata, una maggiore velocità di movimento senza armi e munizioni infinite. L'arma sulla sling di Ballistic, poi, viene equipaggiata e potenziata a livello oro. Se siete fan del gunplay di Apex Legends questa leggenda farà al caso vostro perché ogni arma, soprattutto con la sua ultimate, si trasformerà in un perfetto strumento di morte.

Confini del Mondo: le novità

I livelli di lava del World's Edge si sono alzati e raffreddati e le squadre di costruzione hanno effettuato notevoli riparazioni. I climatizzatori hanno cambiato il paesaggio con nuovi banchi di neve, meno fumo vulcanico e una visibilità più chiara. Oltre agli aggiornamenti generali vediamo una nuova location, il Museo dei Giochi Apex a Frammento Est, dove i giocatori potranno esplorare la storia delle origini dei Giochi Apex.

Padronanza delle armi

Il nuovo sistema di padronanza delle armi consente alle Leggende di dimostrare la loro abilità con tutte le armi del gioco guadagnando XP e completando sfide in tutte le modalità. Una volta raggiunte determinate pietre miliari, i giocatori sbloccheranno le prove con le armi. Le ricompense delle prove includono badge specifici per le armi, tracker, una cornice per lo stendardo leggendario e un pacchetto di armi leggendarie. Padroneggiate tutte le armi del gioco per sbloccare le ricompense speciali della Maestria Armi.

Nuovo Poligono di tiro

Il poligono di tiro, poi, è stato aggiornato e notevolmente ampliato. I nuovi giocatori potranno iniziare l'addestramento di base nel Nucleo, oppure potranno provare l’Arena dei duelli, l’area di addestramento e il percorso di agilità per affinare le vostre abilità nel combattimento ravvicinato, nello scontro e nella navigazione. Potrete provare i nuovi edifici del poligono e, per la prima volta, personalizzare il comportamento dei manichini in modo che corrano, si allontanino o rispondano al fuoco.